Путин рассказал о секретах Нового года

Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками.

Говоря о трудностях уходящего 2016 года, президент отметил, то они сплотили российский народ и открыли резервы для движения вперед. "Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", – сказал глава государства.

Президент поблагодарил всех россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России". Он отметил, что не все россияне встречают Новый год дома за праздничным столом. "Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты", - напомнил Путин и адресовал самые добрые пожелания всем, кто выполняет свой трудовой и ратный долг.

"Мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается".

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты ", – продолжил президент и призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. По словам Путина, для этого нужно быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим.





"Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки", – объяснил секрет волшебства президент.

Глава России пожелал всем гражданам страны, чтобы в наступающем 2017 году их мечты сбылись, а в домах царили бы радость и любовь. "Мира и процветания нашей общей, великой Родине – России, счастья вам и здоровья, благополучия", – сказал Владимир Путин за несколько секунд до боя кремлевских курантов.