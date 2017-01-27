Как обманывают в отелях

Мошеннические схемы существуют внутри любой отрасли. Не стала исключением и сфера туризма – и в частности гостиничный бизнес.

Получить от отеля в качестве бонуса ужин или поездку на такси, бесплатно воспользоваться мини-баром – согласитесь, бывает очень приятно. Но некоторым постояльцам этого мало. Они вообще не собираются ни за что платить.

Как же им удается провернуть эту аферу? Своими наблюдениями за хитрыми уловками искушенных в обмане путешественников делится администратор отеля.

Утром стулья, вечером деньги

Как правило, в гостинице нужно предоставить документы, оплатить проживание, а иногда даже оставить депозит, который будет возвращен при выезде лишь в случае, если постоялец не заказывал дополнительные услуги. Но внезапно гость заявляет, что у него с собой только иностранная валюта и просит разрешения заплатить позже – через час, вечером или на следующий день.

Дальнейшие действия портье зависят от политики гостиницы, пишет Life.ru. В пятизвездочном отеле, скорее всего, сочтут, что постоялец, вероятно, состоятельный банкир, который не любит вмешательства в его финансовые дела. Поэтому он не хочет расплачиваться картой, чтобы избежать блокировки средств не ней. Скорее всего, ему пойдут навстречу: в пятизвездочном отеле все так дорого, что один бесплатный номер в день его не разорит.

В четырехзвездочном отеле в такой ситуации строптивого гостя, скорее всего, все-таки попросят расплатиться картой либо воспользоваться услугами круглосуточного обменного пункта. Иногда администратор может попросить у постояльца паспорт в качестве залога. Это не совсем законно, но мало кто об этом знает.

Однако даже оставленный в качестве залога паспорт не является гарантией того, что отель получит свои деньги. Вскоре выясняется, что за паспортом никто не пришел. Внимательно рассмотрев документ, портье обнаруживает, что паспорт просрочен или вообще принадлежит другому человеку.

Что касается предложения обменять валюту, то гость, вероятнее всего, ответит, что в гостинице слишком невыгодный курс. А в ответ на просьбу расплатиться картой скажет, что ее попросту нет. В итоге утром постоялец исчезнет из отеля, так и не заплатив.

В трехзвездочных заведениях, как правило, персонал более требователен к гостям. Да и сами путешественники там не того уровня, чтобы давить на портье своим авторитетом, поэтому расплачиваются без лишних слов и уловок.

Крутой наезд

Существует еще одна схема обмана. На вопрос портье, как будет осуществляться оплата – картой или наличными – прибывший посетитель грозно отвечает: "Ты разве не знаешь, кто я такой? Еще слово – и будешь уволен! Ключ давай!"

В 90% подобных случаев сотрудники отеля не станут рисковать рабочим местом и немедленно отдадут ключ нахальному постояльцу. Ведь не исключено, что он и в самом деле заезжая "шишка" или лицо, приближенное к руководству. Между тем, если в отеле ожидается приезд важного гостя, начальство непременно известит об этом персонал во избежание накладок.

Все включено

Часто бывает так, что гость оплачивает две ночи, но при этом предупреждает, что, возможно, продлит проживание. После этого он ни в чем себе не отказывает: заказывает в номер ужин из ресторана, наведывается в СПА-салон, подолгу разговаривает по телефону по международной связи.

Современные гостиницы оборудованы компьютерными системами, позволяющими снимать средства с банковской карты, с которой было оплачено бронирование, без использования самого пластика. Поначалу сотрудники отеля успешно снимают с карточки гостя суммы, необходимые для покрытия всех расходов.

Однако в какой-то момент выясняется, что для очередного снятия не хватает средств. Постоялец обещает, что на следующий день расплатится за все сразу. После этого он заказывает еще деликатесов в номер, ночует и наутро бесследно исчезает из гостиницы. В итоге отелю остается лишь подсчитать убытки.

Доверяй, но проверяй

Эта мошенническая схема является самой распространенной. Постоялец заранее бронирует номер и оплачивает его картой через интернет. При заселении в отель администратор попросит его расписаться на чеке. Однако мало кто из портье проверяет, совпадает ли эта подпись с подписью в паспорте.

Выехав из отеля, предприимчивый путешественник обращается в свой банк с заявлением, где указывает, что все операции, совершенные в дни, включающие проживание в отеле, он не подтверждает. При проверке банком чека в гостинице выясняется, что на документе стоит чужая подпись. В этом случае отель обязан вернуть средства на карту.

Фото опубликовано Фотопроект о Verba hotel (@verba_art_project) Янв 27 2017 в 1:10 PST

Даже если паспортные данные клиента отеля совпадут с данными паспорта держателя карты – эту ситуацию можно будет разрешить лишь в суде. В данном случае отелю куда проще закрыть глаза на потерянные несколько тысяч рублей или взыскать эту сумму с нерадивого администратора, который не удосужился сверить подписи.

Несмотря на то, что сотрудники записывают паспортные данные всех гостей, никто из них не будет разыскивать мошенника. Максимум, что сделают работники гостиницы – попытаются дозвониться до беглеца, который к тому времени, скорее всего, уже сменит телефонный номер. В этом случае отелю остается лишь внести злополучного посетителя в черный список, что практически бессмысленно: вряд ли мошенник когда-то снова решит воспользоваться гостеприимством обманутого им заведения.