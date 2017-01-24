Бывший ведущий "Суд идет" сознался в мошенничестве

Бывший ведущий известной передачи "Суд идет" Владимир Резник, обвиняемый в мошенничестве, признался в махинациях на сумму 4,6 миллиона рублей. Он получил эти деньги взамен на освобождение заключенного из СИЗО.

Бывший адвокат обещал передать эту сумму силовикам, но в итоге присвоил миллионы себе. Владимир Резник полностью сознался в преступлении и признал себя виновным, передает Life.ru.

"В связи с тем, что я заключил со следствием досудебное соглашение и готов сотрудничать, прошу избрать мне домашний арест", – цитирует экс-ведущего ТАСС. "Что же моим детям, сиротами оставаться?" – заявил он.

Свою просьбу об избрании домашнего ареста он аргументировал инвалидностью и плохим самочувствием в СИЗО. "Зачем содержать под стражей моего подзащитного, когда он заключил сделку со следствием", – поддержал его адвокат Антон Стусов.

Представитель следствия в свою очередь требовал продлить заключение экс-телеведущего под стражей в связи с необходимостью предъявить ему окончательное обвинение. Он пояснил, что ранее срок расследования был продлен до 26 апреля 2017 года.

В Москве задержан бывший участник судебного телешоу Владимир Резник https://t.co/SY0am2XvZW pic.twitter.com/W1uACgDFXs — Владимир Стариков (@Napoleon_6) 22 ноября 2016 г.

"Инкриминируемое преступление является тяжким и умышленным, а сам обвиняемый был ранее судим за аналогичное преступление, прошу продлить в отношении него срок содержания под стражей на 3 месяца", – заявил он. Прокурор поддержал позицию представителя Следственного комитета России.

Напомним, стражи порядка поместили Владимира Резника под стражу в конце 2016 года. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Согласно Уголовному кодексу, бывшему адвокату грозит до десяти лет тюрьмы.