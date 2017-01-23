Деньги бойцов АТО спустили в игровых автоматах

В Черкасской области Украины задержана мошенница, собравшая с доверчивых соотечественников почти полтора миллиона гривен якобы на помощь бойцам АТО. Ушлая украинка вместо того, чтобы отправить эти деньги солдатам на восток Украины, проиграла их в игровых автоматах.

Вместо бойцов, участвующих в антитеррористической операции более 50 тысяч долларов получили однорукие бандиты. Деньги собрала жительница Черкасской области, имя которой силовики не называют. Задержали мошенницу сотрудники Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Харьковского управления спецслужбы задокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона гривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов", – сообщили в пресс-центре СБУ.

Женщина не просто собирала деньги у прохожих на улицах – ей удалось зарегистрировать на свое имя фиктивный благотворительный фонд. Весь 2016 год она звонила руководителям промышленных предприятий, представлялась чиновницей и просила перечислить определенную сумму денег на счет для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции и социально незащищенным слоям населения.

Таким нехитрым способом мошеннице удалось собрать за год полтора миллиона гривен (примерно 45 тысячи долларов), которые она удачно проиграла в игровых залах. Теперь в отношении горе-благотворительницы возбуждено уголовное дело за мошенничество и самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица.

Между тем сегодня, 23 января произошло важное событие, связанное с зоной проведения так называемой АТО. Как писали Dni.Ru, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом. Это позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками.





Район "Восток" станет уже четвертой подобной зоной над территорией Украины. В задачу ее командования будет входить контроль над воздушным пространством Донбасса. При этом эксперты отмечают, что этот шаг Киева не следует целям урегулирования конфликта на юго-востоке страны, а ведет лишь к его эскалации.