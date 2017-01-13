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Политика

Как Порошенко переплюнул Януковича

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Mateusz Wlodarczyk
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, санкционированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы.
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Эксперты связывают ужесточение так называемых диктаторских законов Януковича с укреплением власти Петром Порошенко и общей радикализацией общества. К примеру, согласно закону, предложенному Виктором  Януковичем, было запрещено публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, в том числе преступлений войск СС, куда входила и дивизия "Галичина". За такие нарушения предусматривалось наказание до 2 лет. Теперь же Порошенко запретил  и отрицание голодомора, холокоста, геноцида крымских татар, а наказание за это увеличил в два с половиной раза.

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"У власти есть удобный предлог – война в Донбассе. Идет ползучее свертывание демократии, наступление на свободу слова, собраний", – сказал в интервью украинскому изданию "Вести" политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, такие нормы, как запрет касок, балаклав, сцены и палаток, уже не нужны – достаточно ужесточить правила нахождения на акциях. Например, пропускать на них участников исключительно по документам.  "Представьте, чтобы при Януковиче пускали на митинги по паспортам, – это было бы невозможно", – говорит эксперт.

Украинские политологи утверждают, что предыдущая власть старалась соблюдать букву закона, нынешняя этим себя уже не утруждает: разгоняет акции протеста без  предупреждений.


Помимо законов о митингах Порошенко внес изменения и в антитеррористические нормы, а также в механизм спецконфискации. Нынешний глава  МВД Украины Арсен Аваков добивается еще и полной презумпции невиновности силовиков.

"Это даст правоохранителям на 300% больше прав, чем было у милиции по "законам 16 января". Впрочем, они уже получили расширенный пакет правовых инструментов по незначительным, разрозненным по времени законам, связанным с АТО", — подчеркивает политолог Руслан Бортник.


"Законы 16 января", или "Законы о диктатуре" – неофициальное название документов, принятых Верховной радой Украины 16 января 2014 года и подписанных президентом Виктором Януковичем. Депутаты голосовали простым поднятием рук, без обсуждения и реального подсчета голосов. Принятие этих законов привело к  силовому противостоянию митингующих и силовиков,  протесты вышли за пределы Киева и охватили почти всю территорию Украины. Часть законов Верховная рада позже отменила.

Законы, в частности, запрещали экстремистскую деятельность, блокирование зданий государственных органов власти; вводилась уголовная ответственность за незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации о сотрудниках правоохранительных или судебных органов и за несанкционированное вмешательство в работу государственных информационных ресурсов.

Автор: Александр Комаров13 января 2017, 16:06

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