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Как Порошенко переплюнул Януковича
Эксперты связывают ужесточение так называемых диктаторских законов Януковича с укреплением власти Петром Порошенко и общей радикализацией общества. К примеру, согласно закону, предложенному Виктором Януковичем, было запрещено публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, в том числе преступлений войск СС, куда входила и дивизия "Галичина". За такие нарушения предусматривалось наказание до 2 лет. Теперь же Порошенко запретил и отрицание голодомора, холокоста, геноцида крымских татар, а наказание за это увеличил в два с половиной раза.
"У власти есть удобный предлог – война в Донбассе. Идет ползучее свертывание демократии, наступление на свободу слова, собраний", – сказал в интервью украинскому изданию "Вести" политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, такие нормы, как запрет касок, балаклав, сцены и палаток, уже не нужны – достаточно ужесточить правила нахождения на акциях. Например, пропускать на них участников исключительно по документам. "Представьте, чтобы при Януковиче пускали на митинги по паспортам, – это было бы невозможно", – говорит эксперт.
Украинские политологи утверждают, что предыдущая власть старалась соблюдать букву закона, нынешняя этим себя уже не утруждает: разгоняет акции протеста без предупреждений.
Верховной Раде не хватило голосов для введения санкций против Януковичаhttps://t.co/SnPulbrKWI#Верховная_Рада #Санкции #Янукович pic.twitter.com/bBZfqZZAYN— Телеграф (@TelegrafComUa) 15 ноября 2016 г.
"Это даст правоохранителям на 300% больше прав, чем было у милиции по "законам 16 января". Впрочем, они уже получили расширенный пакет правовых инструментов по незначительным, разрозненным по времени законам, связанным с АТО", — подчеркивает политолог Руслан Бортник.
"Законы 16 января", или "Законы о диктатуре" – неофициальное
название документов, принятых Верховной радой Украины 16 января 2014 года
и подписанных президентом Виктором Януковичем. Депутаты голосовали простым поднятием рук, без обсуждения и реального подсчета голосов.
Принятие этих законов привело к силовому противостоянию митингующих и
силовиков, протесты вышли за пределы
Киева и охватили почти всю территорию Украины. Часть законов Верховная рада позже отменила.
Законы, в частности, запрещали экстремистскую деятельность, блокирование зданий государственных органов власти; вводилась уголовная ответственность за незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации о сотрудниках правоохранительных или судебных органов и за несанкционированное вмешательство в работу государственных информационных ресурсов.
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