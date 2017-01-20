Российский блогер скрывается от "ИГ" после шутки про Коран

Популярный российский YouTube-блогер Илья Мэддисон был вынужден удалить все свои аккаунты в соцсетях из-за травли, организованной сторонниками террористической организации "Исламское государство". Молодой человек навлек на себя гнев радикалов после циничной шутки про Коран.

На данный момент, официальные страницы блогера в Twitter и Instagram недоступны для просмотра. Предположительно, молодой человек опасается травли, организованной на него сторонниками запрещенной группировки.

При этом, сам Мэддисон никак не прокомментировал скандальный инцидент, однако его поклонники активно протестуют против действий радикалов. "За Мэддисоном охотится натуральный ИГИЛ за дурацкую шутку над Кораном. Илья удалился из всех соцсетей. Гребаный шариат приходит в нашу жизнь", — возмутился один из фанатов блогера.

За Мэддисоном охотится натуральный ИГИЛ за дурацкую шутку на кораном. Илья удалился из всех соцсетей. Гребаный шариат приходит в нашу жизнь — ZV (@tvoy_dead) 19 января 2017 г.

Мэддисона также поддержал известный комик Юрий Хованский. В своем микроблоге он шутливо заметил, что готов приютить молодого человека у себя.

Готов вписать Мэддисона у себя на время мусульманской охоты: подвал без окон, противоштурмовая дверь, травматы (мой и Мотора) и куча пиваса. — Юрий Хованский (@RussianStandup) 19 января 2017 г.

Впрочем, некоторые пользователи усомнились в том, что радикалы действительно преследуют Мэддисона. По их мнению, блогер просто решил таким образом разрекламировать свое творчество.

Ранее стало известно, что сторонники "ИГ" заявили в соцсетях о намерении наказать Илью Мэддисона за шутки про Коран. По мнению радикалистов, блогер поглумился над священной книгой во время одного из своих выступлений. Тогда Мэддисон рассказал подписчикам историю про то, что однажды он пошел в туалет вместе с Кораном.

Диванные муджахиды вилаята Телеграм объявили в розыск Илью Мэддисона, субханаЛлах pic.twitter.com/u1Q8jPQHhD — Д///ИХАД (@tvjihad) 18 января 2017 г.

По словам молодого человека у него закончилась туалетная бумага и вместо нее он был вынужден использовать носок. Сказав это, блогер продемонстрировал зрителям тот самый носок и положил в книгу с молитвами.