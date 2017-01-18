В Москве хотят установить памятник мигрантам

В столице предложили установить памятник мигрантам в благодарность за их труд в городе. Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко считает, что москвичи должны быть им благодарны.

Чиновник считает, что подобная идея не хуже памятников погибшей собаке, огурцу или стакану. Тем более, что мигранты слишком редко слышат в свой адрес благодарность от жителей столицы.

"Эти ребята – дворники и все прочие, которые изумительно работают, и благодарность от москвичей звучит очень редко. Я вижу по району", – цитирует Бабенко агентство городских новостей "Москва". "Они работают, пашут. Смотришь – везде с совком, с метелкой. Москвичи должны быть благодарны", – считает депутат.

По его мнению, инициатива по установке подобного монумента должна принадлежать самим москвичам и городским властям, в частности, заместителю мэра по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову, потому что он занимается кадровым вопросом. "Это будет по-русски: Спасибо, братан, что вот это все есть. И они будут по-другому относиться. Они не будут шарахаться от москвича как от небожителя какого-то", – уверен Бабенко.

Но не все коллеги депутата разделяют его мнение установки подобного памятника. Зампред комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов выразил сомнение в целесообразности возведения такого монумента. "Я вообще-то сомневаюсь, что такой памятник нужен, потому что мигранты у нас всегда были, хотя они и мигрантами не назывались. У нас был общий Советский Союз, приезжали и оставались, и работали, и жили дальше", – заключил парламентарий.