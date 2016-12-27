Как мигранты меняют Россию

В декабре 2016 года Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. При этом президент России обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек". По мнению многих обозревателей, миграционные проблемы для России XXI века – проблемы самой государственности.

Уже сегодня наблюдаются миграционные перекосы, свойственные той же Европе. Как удивляется московский экономист Ирина Алкснис, переезжающие в Россию соотечественники предпочитают почему-то селиться в столицах, а не на депрессивных территориях, которым как раз и нужен приток свежих сил. Однако многие из них не образованы, не обучены, не говорят по-русски, пишет портал 365info.kz



Об этом "перекосе" в России говорят уже не первый год. Так, в 2014 году Институт национальной стратегии России сообщил, что уровень миграции уже угрожает национальной безопасности России. "По данным, собранным авторами доклада, уровень "накопленной" миграции приблизился к 30 миллионам человек", – написали "Новые известия". Причем волна трудовых мигрантов, приехавших в Россию в основном из среднеазиатских стран, принципиально отличается от мигрантов 1990-х годов. Отличия таковы:

этнический состав (меньше русских)

более низкий уровень образования

низкая квалификация или ее отсутствие

слабое знание русского языка.

По мнению советника директора РИСИ Игоря Белобородова, вероятно, что к 2050 году не менее половины населения России будет состоять из приезжих. Ведь в России уровень рождаемости ниже порога воспроизводства опустился еще в 1965 году, сокращение численности населения началось в 1992-м. За эти годы Россия потеряла 13 миллионов граждан. Но шесть с половиной миллионов были компенсированы миграцией.

Указанные Игорем Белобородовым проблемы обострились именно с апреля 2014 года, когда Владимир Путин подписал закон об упрощенной выдаче российского гражданства соотечественникам, которые свободно владеют русским языком и живут либо проживали на территории СССР или Российской империи в границах современной России. Согласно закону, "иностранный гражданин или лицо без гражданства должны будут пройти собеседование в специальной комиссии по признанию иностранца носителем русского языка. Носителем языка признается человек, который владеет русским языком и повседневно использует его дома и в "культурной сфере".

В документе прописано, что данная категория лиц при получении гражданства России должна отказаться от гражданства иностранного государства. Проходить собеседование смогут только люди, которые сами или их родственники по прямой восходящей линии (то есть родители, бабушки, дедушки и так далее) живут или ранее жили на территории СССР или Российской империи в пределах государственной границы современной России".

Сегодня в российской политике разгораются жаркие дискуссии — а кого, собственно, считать российским соотечественником? Привычная формулировка закона такова: "Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии". Однако, как справедливо замечает Ирина Алкснис, с учетом богатства российской истории это порождает массу дополнительных вопросов.

Действительно, согласно закону, российскими соотечественниками в равной степени являются жители Украины, Таджикистана, Финляндии, Польши и так далее. Особенно если они в той или иной степени владеют русским языком и могут подтвердить, что их предки являлись подданными/гражданами Российской империи/СССР в прошлом. Узбек из Самарканда, русский из Таллина, украинец из Киева и татарин из казахстанского Петропавловска должны находиться в равных условиях при получении гражданства по облегченной процедуре? "Или нужно вводить дополнительные градации соотечественников и делить их как осетрину у Булгакова – на разные степени свежести?" – спрашивает Алкснис.

Ясно одно: Россия крайне заинтересована в соотечественниках, – отмечает Ирина Алкснис. Фактически ключевой сигнал российской политики к соотечественникам заключается в призыве не ждать, когда к ним придет Россия, а самим возвращаться в Россию. Если они, конечно, этого хотят.