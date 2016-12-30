Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты

Украинские военные получили право открывать огонь на поражение по воздушным судам, нарушающим границу страны. Уничтожать вражеские самолеты разрешило армии правительство страны.

Это решение было принято для адаптации украинского законодательства к реалиям гибридной войны с Россией. Специальное постановление на этот счет было принято кабинетом министров Украины 28 декабря 2016 года.

"Для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях гибридной войны с Российской Федерацией правительство внесло изменения в постановление кабинета министров Украины от 26 мая 2005 №377", – говорится в пояснении к документу, который цитирует RT.

Согласно постановлению, приказ распространяется и на территории проведения так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Причем, сбивать следует не только боевые самолеты иных держав, которые вторглись на территорию Украины, но и те, что находятся в небе Незалежной "с целью осуществления террористического акта".

Право отдать приказ на предупредительный огонь, а затем – на огонь на поражение остается за министром обороны, начальником генштаба Украины, главнокомандующим ВС Украины, главкомом ВВС или лицами, исполняющими их обязанности.

Наблюдатели отмечают, что ВВС Украины и раньше имели право сбивать чужие самолеты над территорией своей страны по приказу высшего военного начальства. Так что появление этого правительственного постановления, по сути, ничего не меняет в командовании украинской армии.

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ, комментируя решение правительства, заявил, что политическое и военное руководство Украины не должно придавать особого значения теме перенесения вооруженного конфликта с Россией в небо, так как Москва, по его мнению, не пойдет на подобный шаг.