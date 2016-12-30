Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива

В полицию обратилась 25-летняя москвичка с просьбой найти незнакомца, с которым она провела ночь после предновогоднего корпоратива. При этом девушка подчеркнула, что претензий к случайному любовнику у нее нет.

Как рассказала Варвара, которая работает врачом-терапевтом в известной частной клинике, в ночь с 16 на 17 декабря она была на вечеринке. После корпоратива девушка провела ночь с незнакомцем.

Она была пьяна и не запомнила мужчину, с которым занялась сексом. Но чем-то любовник все-таки успел впечатлить девушку, и теперь она хочет с помощью полицейских найти его, сообщает Life.ru. Возможно, что после этого отношения молодых людей продолжатся.

Отметим, что предновогодние корпоративы чреваты не только случайным сексом, но и массовыми драками. Так, ранее сообщалось, что вечеринка в Мурманской областной психиатрической больнице закончилась потасовкой.

Между медиками и другой отдыхавшей в ресторане компанией разгорелся конфликт из-за музыки. В результате словесная перепалка переросла в драку. Свидетели отмечают, что за обоими столиками собрались преимущественно женщины, поэтому дрались не на кулаках, а вцепившись друг другу в волосы. Чтобы усмирить дебоширок, был вызван наряд из 15 патрульных полицейских.

Проявили себя не с лучшей стороны и сотрудники столичного морга. Во время корпоратива нетрезвая компания начала глумиться над похоронным ритуалом, снимая все происходящее на камеру. Так, одна из женщин залезла в гроб, изображая покойницу.



