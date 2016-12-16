Работники столичного морга поглумились над покойниками

Зажигательный и весьма эксцентричный новогодний корпоратив устроили работники московской ритуальной компании ГБУ "Ритуал" вместе с бывшей коллегой. Нетрезвая компания собралась в зале для прощания с покойными и устроила возле гроба кутеж.

Пьяное веселье ритуальщиков в судебном морге №9 попало на видео. На записи видно, как бывший похоронный агент Наталья с сигаретой в зубах ложится в гроб. А сотрудница компании Марина ставит в ноги женщине ящик для пожертвований, сообщает Life.ru.

Другой похоронный агент Андрей снимает веселье женщин на камеру телефона, сопровождая процесс нецензурной бранью. Находясь в зале, увешанном иконами, компания от души глумится над похоронным ритуалом и богохульничает.

В конце играющая роль покойницы Наталья пытается вылезти из гроба, но сделать это самостоятельно у нее не получается. В итоге на помощь женщине приходят Андрей и Марина. Судя по всему, участники вечеринки были изрядно пьяны.

В ГБУ "Ритуал" заявили, что их сотрудники не причастны к кутежу в морге, передает радиостанция "Говорит Москва". "Это не наши сотрудники. И у нас нет договора с этим моргом. Знаем, что одна из сотрудниц неоднократно пыталась устроиться к нам на работу, поскольку мы установили личности", – сказала пресс-секретарь компании Светлана Запарова.

Опубликованный в Сети ролик вызвал массу негодования как у обычных пользователей, так и у известных личностей. "Что можно сказать про плохих людей... Мерзость". "Расстреливать таких на месте", – цитирует РЕН ТВ режиссера Станислава Говорухина.