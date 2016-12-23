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Трампу понравилось рождественское послание Путина
В своем письме Дональду Трампу Путин выразил надежду на то, что России и США удастся восстановить нормальные отношения и вывести сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень. В тексте письма, распространенного штабом Трампа, отмечается, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности современного мира.
Помощники избранного президента так прокомментировали текст послания: "Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны". Пресс-секретарь Владимира Путина тоже подтвердил, что президент направил американскому политику поздравительное послание по случаю праздников, в котором выразил надежду на улучшение отношений двух стран, сообщает Life.ru.
"Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", – сказал Дмитрий Песков.
Дональд Трамп был избран президентом США на прошедших 8 ноября 2016 года выборах. Его победу подтвердила Коллегия выборщиков, инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. После победы миллиардера многие эксперты заговорили о возможном улучшении отношений между Россией и США. Сам Трамп во время избирательной кампании говорил о налаживании отношений с Москвой и положительно отзывался о российском лидере Владимире Путине.
#Новости #runews #Вмире #Россия #санкции #США #Трамп #новини #читаю #РФ #жж— Наталья Журавлёва (@juravleva984) 16 декабря 2016 г.
Ура!!! Трамп снимает санкции с России https://t.co/43E6AxMM8m
В декабре в Москву совершил визит советник Дональда Трампа и бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон. Он выступил за возможную отмену санкций против России. Этот вопрос он обсуждал в том числе во время встречи в столице с представителями отечественного и американского бизнеса.
Кроме того, на этой неделе влиятельное американское консалтинговое агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило, что в следующем году США ослабят введенные против России санкции.
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