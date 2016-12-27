Раскрыты планы Путина и Медведева на новогоднюю ночь

В Сочи разбился Ту-154 Убийство школьника в Москве Скандал с Боженой Рынской Новый год 2017 "Дом-2"
Общество

Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза (видео)

Любящий отец поддержал в ребенке веру в волшебство
Общество

Страшные совпадения крушения Ту-154 и А320 под Сочи

Спасатели сообщили о том, что у погибших одинаковые травмы
партнеры
Среда 28 декабря
Лента новостей
21:09
Как ТГК-14 хочет лишить тепла социальные объекты
20:47
Самые высокооплачиваемые актеры – 2016
20:10
Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований
20:05
МЧС приостановило операцию на месте падению Ту-154
19:09
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154
19:02
Российское посольство попало под обстрел в Сирии
18:58
Под Петербургом в пруду утонул ребенок
18:37
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть
18:33
Родственники жертв крушения Ту-154 получили первые выплаты
18:31
Зарубежные СМИ оправдали убийцу русского посла
18:27
Хабенского очаровала молодая актриса
18:03
Усманов хочет платить налоги в России
17:54
Как заработать на путешествиях
17:53
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
17:43
Курс евро побил новый антирекорд
17:23
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
17:22
Мать потеряла Ивана Стебунова
17:15
Почему детям важно верить в Деда Мороза
16:58
Как в новогоднюю ночь выглядеть на все сто
16:39
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
16:37
На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб
16:30
Юрий Шатунов о переезде из Германии в Крым
16:28
Адвокат Жорин рассказал о покушении
16:27
Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
16:13
В столице Японии произошло мощное землетрясение
16:04
Челка испортила красоту Паулины Андреевой
16:03
В Подмосковье в 2017 году появятся платные парковки
15:46
В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154
15:43
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
15:31
Известная актриса обвинила звезду "Дома-2" в избиении
15:29
Велосипедист чудом выжил в страшном ДТП в Москве (видео)
15:18
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге
15:13
На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154
15:13
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
15:02
Дочери Валерии очень плохо
15:02
За сыновей Золотухина и Соловьева дают по 15 миллионов
14:39
Назначен новый прокурор Крыма
14:29
Кто сможет найти работу в кризис
14:17
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
14:13
Анисина: В этот ад я больше не вернусь
14:07
Ротару опередила Пугачеву
13:59
Какие бренды уйдут с авторынка после прихода ГЛОНАСС
13:49
В Якутии нашли замучивших медведя вахтовиков
13:45
Известного футболиста сбросили с лестницы
13:43
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме
13:26
Российский певец пострадал в страшной аварии в Таиланде
13:20
Что беспокоит россиян
13:19
Певица Жасмин не хочет слышать о свадьбе сына
13:07
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов
13:05
Чем заняться на новогодних каникулах
12:53
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
12:47
52-летняя Гулькина: У меня появился третий ребенок
12:39
В России испытывают новый препарат против рака
12:32
Порошенко готовится бежать в Россию
12:20
Путин настроил россиян на позитивный лад
12:19
Киркоров в жутких розочках поразил публику
12:10
Рынска потеряла ребенка из-за травли
12:09
На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154
12:08
Панайотов сделал заявление накануне финала "Голоса"
12:07
Откуда у Навального деньги
12:02
Половину россиян лишат новогодних премий
11:53
Сын тигра Амура завел нетрадиционную дружбу
11:45
Собчак восхитила "новой" грудью
11:34
В Сети ищут пропавшие ноги девушки
11:30
Распутина получила Rolls-Royce за 50 миллионов в подарок
11:27
В Москве отменено больше 30 рейсов
11:13
Обезображенная пластикой Алентова попала в аварию
11:13
Трамп отправит в Россию знатока русской души
11:09
Соратники Порошенко передрались на корпоративе
11:06
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
10:56
В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154
10:31
За просмотр пиратских фильмов заставят платить штраф
10:28
Мать Божены Рынской одной ногой в могиле
10:28
Дмитрию Тарасову осталось три дня
10:23
Под Петербургом школьник ранил глаз кипятильником
10:18
Задушивший школьника москвич оказался американцем
10:12
Где и с кем Бузова встретит Новый год
10:08
Вор стащил больше трех километров кабеля в Москве
10:01
Беременная Шейк обнародовала фото в нижнем белье и микросвитере
09:43
Обама придумал новый повод для санкций
09:40
США заминируют Европу от танковых прорывов
09:37
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
09:30
Екатерина Вилкова: У меня нет никаких запретов
09:05
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве
08:53
Что означают последние слова пилотов Ту-154
08:50
В Уругвае задержали двух россиян
08:48
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
08:43
Юный москвич задушил младшего брата
08:40
Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова
08:33
В США разбился самолет
08:15
Последствия взрыва в московском банке попали на видео
08:11
В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154
22:20
Юная москвичка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила
21:57
На женщину напали в отделении почты Москвы
21:48
Умерла исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах"
21:31
В Великобритании скончался знаменитый писатель
21:19
Известная российская певица больна раком
21:12
Божена Рынска сбежала из квартиры в Москве
20:52
В чем встречать год Огненного Петуха
20:41
Фатальная ошибка экипажа Ту-154
партнеры

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
Названа причина внезапной смерти певца Джорджа Майкла
Алина Кабаева: Это полный беспредел!
Фатальная ошибка экипажа Ту-154
Общество

Раскрыты планы Путина и Медведева на новогоднюю ночь

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин проведет новогоднюю ночь в кругу семьи. Премьер-министр Дмитрий Медведев также встретит праздник с родными.
прочитано 6111 раз

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на новогодние и рождественские каникулы. Президент в это время по традиции будет отдыхать на природе с друзьями и родными, сообщает газета "Известия". Отметим, что это правило он нарушил лишь однажды – в 2013 году глава государства встретил Новый год с потерпевшими от наводнения в Хабаровске.

ПО ТЕМЕ

Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь

C кем Путин встретит Новый год

Деньги стали одним из любимых подарков на Новый год

 Новый год 2017

Сюжеты Новый год 2017

Дмитрий Медведев в свою очередь уточнил, что его семейный праздничный стол будет полностью приготовлен из отечественных продуктов. По его словам, овощи, рыба и мясо будут закуплены на российских предприятиях, созданных за последние несколько лет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также проведет новогодние каникулы в России. При этом она отметила, что сам праздник она встретит в северной столице. "У меня в этом смысле традиция празднования Нового года не меняется: я буду так же в родном моем Петербурге, со своей семьей, с друзьями", – рассказала председатель Совета Федерации.

Лидеры всех четырех партий, представленных в Госдуме, также встретят праздник в России. Владимир Жириновский отметил, что путешествия для него – лишний стресс, поэтому он предпочтет покататься на лыжах и санях, а также встретиться с друзьями и попариться в бане.

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в свою очередь заявил, что встретит праздник "в семейном кругу, с друзьями в Подмосковье".  "А потом покатаемся с внучкой на лыжах и на санках, почитаем, погуляем с собаками в лесу", – заявил заместитель председателя Госдумы.

Между тем Геннадий Зюганов проведет новогодние каникулы с внуками в загородном доме. "Всем внукам уже приготовил гостинцы. У меня итог года довольно хороший — Иван почти отличником стал, завоевал большой приз по танцам. Темка поступил в МГИМО на китайское отделение, он великолепно знает китайский. Я всех заставил учить разные языки", – рассказал лидер коммунистов.

 

Сергей Миронов отметил, что после Нового года он отправиться с семьей в разные города России. "Встречу дома, на новогодних каникулах буду с семьей путешествовать по Золотому кольцу", – пояснил политик.

Напомним, большинство россиян предпочли встретить Новый год в кругу семьи. Также Dni.Ru писали, что жители нашей страны в этом году, как и раньше, не скупятся на подарки друг другу.

Автор: Константин Улюкаев27 декабря 2016, 12:49

комментарии

Политика

Трамп отправит в Россию знатока русской души
Порошенко готовится бежать в Россию
Обама придумал новый повод для санкций
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Шоу-бизнес

Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике
Рынска опознала напавших на нее людей
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Проишествия

Задушивший школьника москвич оказался американцем
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Юный москвич задушил младшего брата

Lifestyle

Как заработать на путешествиях
Почему детям важно верить в Деда Мороза
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Известная российская певица больна раком

Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
Происшествия

Юный москвич задушил младшего брата

По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Шоу-бизнес

Анисина: В этот ад я больше не вернусь

Фигуристка рассказала о проблемах с Никитой Джигурдой
Шоу-бизнес

Дочери Валерии очень плохо

Анна Шульгина напугала поклонников

Гороскоп

Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года
Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака

Фоторепортажи

Челка испортила красоту Паулины Андреевой
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
Кто из звезд хочет стать россиянином
Каким запомнился Джордж Майкл

Спорт

Известного футболиста сбросили с лестницы
Лыжникам Легкову и Вылегжанину запретили выступать
Кто контролирует мировой футбол
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Регионы

Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru