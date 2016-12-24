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Россия начала строить мост с Китаем
В Благовещенском районе Амурской области состоялась торжественная церемония открытия строительства моста между государствами. "Дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян", – рассказал РИА Новости источник в региональном правительстве.
Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао заявил, что строительство моста укрепит взаимоотношения стран и обеспечит рост железнодорожных и автомобильных перевозок между Дальним Востоком России и провинциями Китая.
Стоимость моста составляет около 355,6 миллиона долларов. Проектируемая ширина постройки – 14,5 метра , длина – 19,9 километра, из которых 6,5 километра будут проходить по территории Китая, оставшиеся 13,4 километра – по территории России.
К строительству этого сооружения готовились более 20 лет. В планах у властей – завершить проект за три года. Мост должны ввести в эксплуатацию уже к 2019 году.
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