Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона. Самолет с российским политиком на борту не приземлился вовремя из-за плохих погодных условий.

Самолет с Дмитрием Рогозиным на борту приземлился в молдавском Кишиневе сегодня ночью, 24 декабря. "02:28 ночи. Сели, наконец, в Кишиневе вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота". В аэропорту Будапешта уже все передружились", – написал политик в своем Twitter.

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При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном – Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.

Ранее лайнер с Рогозиным и российской делегацией несколько раз пытался приземлиться в Кишиневе, однако, из-за плохих погодных условий, был переправлен в Будапешт. Дмитрий Рогозин должен был принять участие в церемонии инаугурации президента Молдавии Игоря Додона, которая состоялась вчера, 23 декабря днем. Из-за проблем с посадкой, политики встретились только сегодня и провели переговоры. "4 утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой", – сообщил российский вице-премьер в микроблоге.

4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой pic.twitter.com/ovR2U9mhvh – Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.