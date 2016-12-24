По данным СМИ, уже отменены более двух десятков полетов из "Шереметьево"
Самолет с Рогозиным сел в Кишиневе после нескольких попыток
Самолет с Дмитрием Рогозиным на борту приземлился в молдавском Кишиневе сегодня ночью, 24 декабря. "02:28 ночи. Сели, наконец, в Кишиневе вместе со всеми нашими коллегами-пассажирами "Аэрофлота". В аэропорту Будапешта уже все передружились", – написал политик в своем Twitter.
Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС)– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.
При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном
Ранее лайнер с Рогозиным и российской делегацией несколько раз пытался приземлиться в Кишиневе, однако, из-за плохих погодных условий, был переправлен в Будапешт. Дмитрий Рогозин должен был принять участие в церемонии инаугурации президента Молдавии Игоря Додона, которая состоялась вчера, 23 декабря днем. Из-за проблем с посадкой, политики встретились только сегодня и провели переговоры. "4 утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой", – сообщил российский вице-премьер в микроблоге.
4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой pic.twitter.com/ovR2U9mhvh– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.
Борт "Аэрофлота" из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт. pic.twitter.com/XLBEjH2OK6– Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 декабря 2016 г.
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