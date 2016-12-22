Нападение на экс-премьера Франции попало на видео

Неизвестный мужчина с пакетом муки напал на бывшего премьер-министра Франции и претендента на пост главы государства Мануэля Вальса. Смешные кадры попали на видео.

Казус произошел в Страсбурге 22 декабря в тот момент, когда политик собирался зайти в кафе. Вальс, не говоря ни слова, отряхнулся и вошел в заведение, где его ждали представители местного отделения соцпартии. Нападавшего мужчину задержали, сообщает The Local.

Экс-премьер Франции написал в своем Twitter пост об этом инциденте. Вальс выложил фото с поездки и написал: "Прекрасная поездка в Страсбург: несколько граммов муки и килограммы улыбок".