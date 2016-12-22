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Нападение на экс-премьера Франции попало на видео
Казус произошел в Страсбурге 22 декабря в тот момент, когда политик собирался зайти в кафе. Вальс, не говоря ни слова, отряхнулся и вошел в заведение, где его ждали представители местного отделения соцпартии. Нападавшего мужчину задержали, сообщает The Local.
Экс-премьер Франции написал в своем Twitter пост об этом инциденте. Вальс выложил фото с поездки и написал: "Прекрасная поездка в Страсбург: несколько граммов муки и килограммы улыбок".
"Ci-mer, frère, parce que j'ai vraiment besoin d'un gros câlin"— Tess Raimbeau (@TessRaimbeau) 22 декабря 2016 г.
Manuel Valls à Strasbourg
© Pascal Bastien pour @libe pic.twitter.com/evcm6Vtrgc
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