В пустыне Сахара выпал снег

Впервые за 37 лет в африканской пустыне Сахара выпал снег. Очевидцы опубликовали в Сети фото и видео редкого природного явления.

По словам фотографа-любителя, ставшего свидетелем необычной картины Карима Бушетаты, "снег пролежал около дня, а потом начал таять". Он сделал редкие кадры заснеженных дюн в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни.

Город Айн-Сефра известен как "Ворота пустыни". Летом температура воздуха в регионе достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю, передает Independent.

Отметим, что это второй случай снегопада в пустыне Сахара. Первый раз снег выпал там 18 февраля 1979 года. Снегопад длился около получаса.