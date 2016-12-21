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В пустыне Сахара выпал снег
По словам фотографа-любителя, ставшего свидетелем необычной картины Карима Бушетаты, "снег пролежал около дня, а потом начал таять". Он сделал редкие кадры заснеженных дюн в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни.
Город Айн-Сефра известен как "Ворота пустыни". Летом температура воздуха в регионе достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю, передает Independent.
Отметим, что это второй случай снегопада в пустыне Сахара. Первый раз снег выпал там 18 февраля 1979 года. Снегопад длился около получаса.
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