Граждане России смогут голосовать через интернет

В проект новой Стратегии развития информационного общества в России будет включен пункт об электронном голосовании граждан на выборах. О внесении такого положения в документ, реализация которого намечена на 2017-2030 годы, сообщил президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух.

Фонд направит свои предложения на этот счет авторам проекта Стратегии развития информационного общества. Как сказал Илья Масух, разработчиков документа попросят уделить внимание электронному волеизъявлению граждан: голосованию на выборах и местных референдумах. "Думаю, что до 2030 года есть время, чтобы подготовиться к этим вопросам", - прокомментировал Массух проект Стратегии, опубликованный на сайте Совета безопасности России.

Глава Фонда развития информационной демократии подчеркнул, что новый документ не будет закрытым, в него могут быть добавлены новые направления развития. "У нас интернет-технологии и информационная сфера динамичная, она требует постоянного обновления. Здесь это заложено", - пояснил он.

Массух добавил, что в целом стратегия соотносится с движением ООН по развитию информационного общества, сообщает ТАСС. При этом президент Фонда развития информационной демократии сделал акцент на переориентацию основной задачи в новой редакции стратегии: "Если раньше мы проводили телефонные линии, осваивали мобильные телефоны, интернет, то в новом проекте стратегии мы уже развиваем направление использования этой информации".

"Развитие цифровой экономики – это то, о чем говорил президент в своем свежем послании Федеральному собранию".

В новой редакции Стратегии уделено серьезное внимание безопасности не только государственных коммуникаций, отметил Массух. "Важно, что уделяют внимание уже и гражданам. Они должны взаимодействовать на безопасном уровне, с безопасными устройствами. Стратегия отвечает на эти новые вызовы времени", – уточнил президент Фонда развития информационной демократии.

8 декабря 2016 года Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о невозможности государственной монополии в сфере информационных технологий. По его словам, все принимавшиеся в последние время правительственные решения были направленны именно на то, чтобы не допустить подобную монополизацию.

Совет Безопасности России опубликовал 13 декабря проект Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. Основной целью документа называется развитие информационных технологий в России. Среди приоритетов стратегии – создание и продвижение отечественных технологий для формирования новой технологической основы в экономике, социальной сфере и системе госуправления, а также развитие цифровой экономики в России.