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День Панкратия Ягодника: приметы и традиции 22 июля в православный праздник

День Панкратия Ягодника: приметы и традиции 22 июля в православный праздник

22 июля 2022 года православные верующие отмечают день Панкратия и Кирилла. Также этот день называют Ягодник.
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ИСТОРИЯ

Христиане чтут в этот день память священномученика Панкаратия и Кирилла. Панкратий жил во времена Иисуса в Антиохии. Его отец был близок с учениками Спасителя. После смерти родителей Панкратий стал отшельником. Святой Кирилл жил в III веке при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимилиане. Во времена гонений на христиан император приказал сжечь его, но пламя не подействовало.

В этот церковный праздник девушки и дети отправлялись в лес собирать ягоды, особенно чернику, поэтому день в народе прозвали Ягодником. Чернику в народе всегда почитали за ее целебные свойства. Издревле считалось, что она избавляет от проблем с кишечником и улучшает зрение. Знахари делали в этот день целебные отвары из черники, говоря, что такие чаи могут поставить на ноги кого угодно.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В этот день нельзя ссориться с родителями, даже если они неправы. Нельзя их оскорблять и говорить негативные вещи. Также в этот православный праздник нельзя отказывать людям в помощи. Если человек просит вас помочь, обязательно сделайте доброе дело. Это важно для того, чтобы вам самим всегда возвращалась помощь при необходимости.

Не стоит лениться в этот день и чрезмерно много отдыхать. Лучше провести этот день максимально продуктивно. Нельзя в этот день уезжать далеко от дома, так как эта поездка не принесет ничего хорошего.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот православный праздник люди отправлялись в храм помолиться о здоровье и благополучии. Если в этот день стало холодно, то и зима будет холодной. Если жарит солнце – жди дождя.

Если звезды тусклые и еле заметные, то надвигается гроза. Если ночью воет собака – жди болезней.

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Черника. Фото: Photoagency db-Studio/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 00:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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