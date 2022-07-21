Казанская икона Божией Матери: церковный праздник 21 июля по православному календарю

Казанская икона Божией Матери сегодня считается одной из самых значимых икон. В православном календаре с сакральным образом Девы Марии связаны сразу несколько дат. 21 июля 2022 года отмечается церковный праздник Яв­ле­ние ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во гра­де Ка­за­ни. В народе – "Летняя Казанская".



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