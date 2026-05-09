Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе

Красное мясо в современном мире превратилось в предмет ожесточенных споров: одни называют его ядом, другие – основой жизни.

Александр Мясников в своем канале в мессенджере "Макс" опубликовал подробный разбор для всех, кто не представляет своей жизни без мяса. Сразу оговоримся: колбасы, сосиски и прочие продукты переработки в этом списке не значатся — их вред при избыточном потреблении медиками даже не обсуждается. Речь идет о цельном красном мясе — а-ля стейк. Оказывается, этот продукт содержит уникальный набор элементов: полноценный белок, гемовое железо, цинк, селен и редкий витамин B12, который практически не встречается в растительной пище. Однако для некоторых людей поход в стейк-хаус может закончиться плачевно.

Кому мясо жизненно необходимо

По мнению доктора Мясникова, есть категории людей, для которых красное мясо — это не прихоть, а рациональный выбор. В первую очередь это молодые женщины, особенно те, кто страдает от дефицита железа и выпадения волос. Если ферритин на нуле, а слабость не дает дышать — качественное мясо может стать лучшим лекарством.

Также в списке "счастливчиков" оказались беременные женщины, дети и подростки в период бурного роста, а также пожилые люди. Для последних главная проблема — не избыток белка, а саркопения (потеря мышечной массы) и плохой аппетит. В этом случае стейк помогает сохранить силы и активность. Не забываем и про спортсменов: для силовых тренировок и быстрого восстановления лучшего продукта пока не придумали.

Кому стоит проявить осторожность

Но есть и другая сторона медали. Для людей с высоким сердечно-сосудистым риском красное мясо может стать катализатором проблем. Если в анамнезе инфаркт, инсульт, диабет 2 типа или ожирение — рацион должен быть максимально легким. Мясо в этом случае не является "ядом" само по себе, но оно не должно мешать борьбе с "плохим" холестерином и лишним весом.

Особое внимание — тем, кто находится в зоне риска по колоректальному раку. При наличии полипов или семейной предрасположенности красное мясо стоит жестко ограничить. Также индивидуальный подход требуется при хронической болезни почек и подагре. Крепкие мясные бульоны и субпродукты (печень, почки) могут вызвать резкое обострение из-за высокой пуриновой нагрузки.

Вердикт врача: золотая середина

Сколько же мяса можно есть без вреда для здоровья? Мясников называет разумный диапазон: 2–3 порции необработанного красного мяса в неделю. Одна порция — это примерно 100–150 граммов уже готового продукта. Проблемы начинаются тогда, когда мясо на тарелке появляется ежедневно, оно жирное, обугленное и подается без овощей. Здоровье кроется в балансе, а не в радикальных запретах.

9 мая 2026, 15:03
Фото: magnific.com
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

