Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе

Разлетевшиеся по Сети кадры Кристины Орбакайте в облегающем костюме заставили Аллу Пугачеву публично нарушить молчание и высказать все, что она думает о дерзком преображении дочери.



Семейные узы звездного клана Пугачевой крепче любых границ и расстояний. Даже находясь за тысячи километров от наследницы, Алла Борисовна продолжает пристально следить за каждым шагом Кристины Орбакайте. На этот раз поводом для бурной реакции стала свежая фотосессия певицы. Кристина предстала перед камерой в провокационном синем наряде, который облегал ее фигуру словно вторая кожа, вызывая ассоциации с латексными костюмами супергероинь из голливудских блокбастеров.

Примадонна, чей голос в комментариях всегда звучит как истина в последней инстанции, не смогла пройти мимо такой красоты. Эмоции захлестнули Аллу Борисовну, и она во всеуслышание заявила о своем восторге.

"Обалденная. Как всегда! Да!" — написала Пугачева, не скупясь на восклицательные знаки.

Этот короткий, но мощный комментарий мгновенно стал хитом, собрав тысячи лайков от преданных поклонников звездного семейства. Фанаты Кристины тут же подхватили тон Примадонны, отметив, что Орбакайте с годами становится лишь эффектнее, полностью унаследовав породу и грацию своей легендарной матери. К хору восторженных голосов присоединился и сын Кристины, Никита Пресняков, который сейчас также строит жизнь за океаном. Его "лайк" под фото стал лишним подтверждением того, что в этой семье царит полная идиллия.

"Ослепительная, восхитительная роскошная красавица", "Нет слов! Грациозна и восхитительна!", "Бог дал все Кристине! И мамочку, и красоту, и талант!" — засыпали певицу комплиментами подписчики, пока та позировала в эффектных позах, демонстрируя бесконечные ноги и точеную талию.

Однако за глянцевой картинкой светской жизни скрываются весьма приземленные и очень внушительные цифры. Пока Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией обживается в Майами, ее мать продолжает оставаться одной из самых состоятельных пенсионерок России. Стало известно, что с момента своего отъезда Алла Пугачева внесла на счета в российских банках около 120 миллионов рублей.

Примадонна — женщина практичная и своего не упустит. Она продолжает активно зарабатывать на родине благодаря авторским отчислениям за свои бессмертные хиты. К этому "золотому дождю" добавляется и государственная пенсия, а также солидные доплаты за почетное звание народной артистки СССР. Кажется, никакие политические ветры не способны осушить финансовые потоки, текущие в карман звезды.