Отчаявшаяся Лариса Долина решилась на радикальную смену профессии

Лариса Долина неожиданно для всех получила главную роль в новом спектакле.



Поклонники Ларисы Долиной в настоящем шоке — кажется, королева джаза решила, что песен с нее хватит. Лариса Александровна выходит на театральные подмостки в новом качестве. Причем партнером и наставником в этом деле стал знаменитый адвокат и режиссер Михаил Барщевский. Он лично подтвердил, что Долина теперь официально в его команде. Это не просто какой-то разовый эксперимент, а серьезная работа в театре "Неформат".

Лариса Долина решилась примерить на себя роль волевой женщины-судьи. Сюжет постановки обещает быть острым: столкновение циничного медиамагната, который верит в силу денег, и принципиальной судьи, привыкшей все держать под контролем. Барщевский уже зовет прессу на специальный завтрак, где артистка должна раскрыть все секреты этой авантюры.

Но спешим успокоить фанатов: это не навсегда. Долина не собирается окончательно бросать микрофон ради актерской карьеры. Музыка остается главным делом ее жизни. Просто сейчас ей жизненно необходима встряска и новые эмоции. Несмотря на репетиции в театре, она вовсю готовится к своему грандиозному сольному концерту в Санкт-Петербурге. Там певица планирует заработать более 21 миллиона рублей, так что со счетов ее списывать рано.

Истинная причина таких резких метаний звезды кроется в личной драме. Напомним, недавно певица стала жертвой наглых мошенников и лишилась своей элитной квартиры в центре Москвы. Потерять жилье и огромные сбережения в таком возрасте — это тяжелейшее испытание. Видимо, работа на износ в театре и поиск новых амплуа помогают ей хоть немного забыться и не сойти с ума от горя. Лариса Долина пытается выкарабкаться из этой ямы любыми способами, и театральная сцена стала для нее временным спасением.