Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!"

Алексей Потехин приехал на фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" с ностальгическими для многих хитами "Чужие губы", "18 мне уже", "Крошка моя". В каждом из них он – автор музыки. Что дает ему право петь их сегодня наряду с бывшим коллегой по группе "Руки Вверх!" Сергеем Жуковым. За кулисами Летнего амфитеатра он дал эксклюзивное интервью "Дни.ру".

"Я могу свободно исполнять эти песни, как соавтор, как обладатель таких же прав, – пояснил Потехин. – Не могу только указывать на афишах, что я – бывший участник "Руки Вверх!"

О том, что Потехин покинул коллектив в 2006-м, после 13-лет работы, он никогда не пожалел. "Мне надо было заводить семью (сегодня у него уже две дочери и сын – Прим. ред.), – пояснил он, – а я всю молодость отдал музыке, бесконечным гастролям, – говорит Алексей. – К тому же не хотел зависеть от чужих людей и обстоятельств. Да и мы с Сергеем за эти 13 лет повзрослели, не стало чего-то такого, что нас бы держало вместе".



При этом к тому что Жуков и по сей день собирает стадионы, Потехин вовсе не ревнует. Говорит, что ему самому больше нравится писать музыку. "Я не собираю больших залов, потому что изначально коллектив создавался в расчете на Сергея Жукова и песни писались под этого человека, а я словно бы всегда был в тени", – пояснил 51-летний Алексей Потехин.

И славе Жукова он вовсе не завидует. "Сергей ограничен в каких-то своих передвижениях, ему приходится постоянно ходить с охраной", – пояснил Потехин. У Жукова, кстати, есть немузыкальный бизнес, а у Потехина есть хобби – он ищет антиквариат. Обо всем он обещал подробно рассказать в биографической книге, которая скоро выйдет в свет.