День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд
День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня

День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня
3543

Существуют даты, когда привычные домашние дела могут обернуться настоящей катастрофой, и этот зимний день возглавляет список самых таинственных периодов года.

В народном календаре 8 февраля закрепилось под названием Федор-Поминальник. В православной традиции это день памяти преподобного Феодора Студита, но в народном сознании христианские догмы причудливо переплелись с древними поверьями. Считалось, что именно в это время души умерших родственников, которые сильно скучают по своим близким, получают возможность ненадолго навестить земной мир.

Старики говорили, что покойные приходят к своим домам, стоят под окнами или бродят по дворам, надеясь, что о них вспомнят. Однако такая близость потустороннего мира несет в себе не только утешение, но и серьезную опасность для живых. Именно поэтому день оброс жесткими запретами, нарушение которых, согласно приметам, могло навлечь беду на всю семью. Но самое пугающее начиналось после захода солнца, когда обычные вещи приобретали пугающий смысл.

Кто проскользнет в дом под видом тени

Главный и самый строгий запрет дня касается обычного проветривания. Согласно поверьям, 8 февраля нельзя открывать окна, особенно в сумерках или ночью. Люди верили, что через открытую форточку в дом может проскользнуть не упокоенная душа или нечистая сила, принявшая облик тени. Забравшись внутрь, такой гость якобы начинает "выживать" хозяев, принося в семью болезни, беспричинный страх и постоянные ссоры.

Чтобы защитить жилище от незваных визитеров, под порог часто клали топор, а над дверями и окнами вешали пучки сушеного чертополоха или ветки рябины. Считалось, что острый металл и колючие растения — лучшие преграды для тех, кто приходит из мира теней. Вечером старались не смотреть долго в зеркала, особенно если в комнате горела лишь одна свеча, ведь отражение могло показать кого-то лишнего за спиной. Но на окнах опасности этого дня не заканчивались.

Почему стоит отложить веник в сторону

Еще одно важное ограничение касается домашней уборки. В день Федора-Поминальника категорически запрещалось подметать пол. Наши предки верили, что вместе с пылью и сором можно нечаянно "вымести" из дома удачу, семейное согласие и даже души предков, которые пришли навестить живых и принести им свое благословение.

Тот, кто брался за веник 8 февраля, рисковал оставить свой дом без невидимой защиты на весь оставшийся год. Уборку старались провести заранее, а в этот день лишь поддерживали порядок, избегая масштабных дел. Считалось, что тишина и покой в доме помогают душам почувствовать, что их любят и уважают. К слову, гостеприимство в этот день тоже имело свои тонкости, игнорирование которых могло дорого обойтись.

Опасные знакомства и новые покупки

В этот день старались не впускать в дом незнакомых людей. По информации этнографов, изучавших северные регионы, существовало опасение, что под личиной странника или просящего милостыню может скрываться недобрый дух. Его целью было забрать благополучие семьи или "подбросить" в дом беду. Если же избежать визита не удавалось, гостя обязательно угощали, но следили, чтобы он не перешагнул через порог левой ногой.

Существовал и ряд других ограничений, которые старались соблюдать неукоснительно:

  • Нельзя начинать новые важные дела — они будут продвигаться крайне медленно и в итоге не принесут прибыли.
  • Не рекомендуется покупать новую одежду или обувь, так как вещь быстро порвется или начнет притягивать мелкие неприятности.
  • Запрещено выяснять отношения и сквернословить — негативная энергия, выпущенная в этот день, возвращается к человеку в двойном размере.

Особенно внимательно относились к снам, увиденным в ночь на 8 февраля. Считалось, что они могут быть вещими, но рассказывать о них нельзя было до самого заката, иначе доброе предзнаменование не сбудется, а плохое — наоборот, наберет силу.

Как задобрить невидимых гостей

Чтобы души предков не обиделись и не начали вредить, для них устраивали особый поминальный обед. На стол обязательно ставили лишний прибор и насыпали в него немного каши или клали кусок свежего пирога. Верили, что наевшись, духи покинут дом с миром и будут оберегать живых родственников.

Важной частью дня было посещение храма или молитва дома. Люди верили, что искреннее обращение к небесам способно подарить покой даже самой мятежной душе. А еще 8 февраля внимательно следили за поведением домашних животных. Если кошка долго смотрела в пустой угол или собака ни с того ни с сего начинала скулить, это считалось верным признаком присутствия невидимого гостя.

О чем расскажет погода

Помимо мистических запретов, Федор-Поминальник был важным днем для прогнозирования будущего урожая и погоды на весну.

ПриметаЧто она означает
Чистый закат при сильном морозеЖдите скорого похолодания и затяжной зимы
Синицы начинают петь рано утромВесна придет быстро и будет очень теплой
Рассыпать соль в этот деньК семейным неурядицам или неожиданным долгам
Густой иней на деревьяхЛето будет влажным, а урожай зерновых — богатым

Если 8 февраля стоит безветренная и ясная погода, то весна наступит вовремя и не будет баловать частыми дождями. Однако расслабляться не стоит, ведь впереди еще февральские метели, которые в старину называли "последним вздохом зимы". И если утро этого дня началось с густого тумана, стоит приготовиться к тому, что ближайший месяц будет полон неожиданных сюрпризов.

Шоу-бизнес в Telegram

8 февраля 2026, 00:40
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

