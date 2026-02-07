Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск

Светлана Ходченкова оказалась втянута в разборки с товариществом собственников жилья (ТСЖ).

Представитель актрисы, Денис Хорошилов, сообщил, что знаменитость и ее мать стали жертвами недобросовестных действий коммунальщиков. Проблема возникла из-за запорного шарового крана в санузле квартиры Ходченковой, который, по утверждению представителей ТСЖ, был установлен самовольно и лишил воды 13 семей.

Однако, как утверждает Хорошилов, кран был установлен еще до того, как актриса приобрела квартиру. Он подчеркнул, что это оборудование находилось в квартире с момента её постройки и было предусмотрено для технических нужд.

"ТСЖ нагло врет. Запорный кран там стоял изначально, с давних времен, когда покупалась квартира. Кран был поставлен для технических целей еще строителями", — отметил он. По словам представителя Ходченковой, актрисы и ее матери никогда не приходилось использовать этот кран, и его состояние говорит само за себя: он покрыт пылью и паутиной.

Ситуация усугубилась тем, что Ходченкова подала встречный иск против ТСЖ. Мать актрисы считает, что настоящая причина судебных разбирательств кроется в ее жалобах на высокие счета за коммунальные услуги. Женщина неоднократно обращалась в суд с требованиями о пересмотре тарифов, которые она считает необоснованными и чрезмерными.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Светлана Ходченкова перекрыла общий стояк горячего водоснабжения после проведения ремонта в своей квартире. Это вызвало недовольство соседей, которые подали иск в суд.

В результате разбирательств суд постановил, что актриса самовольно изменила систему горячего водоснабжения и ограничила доступ к общедомовым коммуникациям для других жильцов. Суд обязал Ходченкову снести стену в санузле для демонтажа запорной арматуры, а также выплатить соседям расходы на юриста в размере 40 тысяч рублей и госпошлину в 20 тысяч рублей.