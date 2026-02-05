Тест: вспомните самые значимые советские фильмы по именам героев

Подготовили для вас тест, который станет настоящим испытанием для истинных ценителей советской классики. Сможете ли вы вспомнить персонажей по их полным именам и связать их с фильмами, из которых они пришли? Это задание требует внимательности и хороших знаний.
1. Мария Васильевна Коновалова
А) "Родня"
Б) "Пять вечеров"
В) "Осенний марафон"
2. Матвей Морозов
А) "Дело было в Пенькове"
Б) "Председатель"
В) "Земля"
3. Николай Иванович Сретенский
А) "Полеты во сне и наяву"
Б) "Монолог"
В) "Девчата"
4. Александр Николаевич Миронов
А) "Осенний марафон"
Б) "Пять вечеров"
В) "Военно-полевой роман"
5. Елизавета Алексеевна Уварова
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Прошу слова"
В) "Женщины"
Правильные ответы:
1. — А) "Родня"
2. — А) "Дело было в Пенькове"
3. — Б) "Монолог"
4. — В) "Военно-полевой роман"
5. — Б) "Прошу слова"