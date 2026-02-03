Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование

Недостаток сна – это не просто временное неудобство, но и серьезная угроза для здоровья мозга.

Исследования, проведенные учеными из Университета Камерино в Италии, показали, что нехватка сна может разрушать миелиновые оболочки, которые защищают нейронные связи. Это объясняет, почему после бессонной ночи люди часто чувствуют вялость, медлительность и испытывают трудности с концентрацией.

В ходе исследования ученые проанализировали результаты МРТ 185 добровольцев с низким качеством сна, отмечает RidLife. Снимки выявили изменения в структуре белого вещества мозга — пучков волокон, отвечающих за передачу сигналов между нейронами. Чтобы глубже понять механизм этих изменений, исследователи провели эксперимент с крысами, ограничив их сон на десять суток.

Электрические измерения позволили выяснить, что при недостатке сна скорость передачи сигналов между полушариями мозга снижается примерно на треть. Анализ тканей показал, что истончение миелиновых оболочек является ключевым фактором этого процесса.

Миелин — это жировая оболочка, окружающая нервные волокна, которая способствует быстрому прохождению электрических импульсов. Когда миелин истончается, скорость передачи сигналов замедляется, что негативно сказывается на когнитивных функциях.

Дальнейшие эксперименты установили, что одной из причин истончения миелина является нехватка холестерина. Этот компонент необходим клеткам олигодендроцитам для поддержания целостности миелиновых оболочек.

Ученые ввели животным соединение, способствующее высвобождению накопленного холестерина в кровоток. В результате этого миелиновые оболочки восстанавливались, и скорость передачи сигналов увеличивалась на треть. Поведенческие тесты показали, что крысы, которые страдали от недостатка сна, стали демонстрировать результаты на уровне полностью отдохнувших животных.

Авторы исследования подчеркнули, что говорить о лечебных подходах для людей пока рано. Тем не менее, полученные данные создают основу для дальнейшего изучения биологических механизмов, связанных с нехваткой сна и ее последствиями для когнитивных функций.