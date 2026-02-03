Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде

Слухи о возможном романе Ким Кардашьян и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона вновь мелькают на передовицах таблоидов.

Как сообщает издание The Sun, недавняя встреча звезд в Великобритании на уикенде была организована в закрытом формате. Кардашьян прилетела из Лос-Анджелеса на частном самолете и остановилась в Estelle Manor — роскошном загородном клубе в живописном Котсуолдсе. Хэмилтон присоединился к ней чуть позже, прибыв на вертолете.

Очевидцы утверждают, что знаменитости выбрали для себя максимально уединенное времяпрепровождение: они заселились в один номер и старались избегать лишнего внимания. По информации источников, пара ужинала не в общем зале, а в отдельной комнате, а спа-зону и бассейн использовали без других гостей.

Ким привезла с собой внушительный багаж, что также может свидетельствовать о серьезности намерений. Охрана следила за безопасностью пары, но держалась на расстоянии, что позволило им насладиться приватностью.

Интересно, что Кардашьян и Хэмилтон знакомы с 2014 года. В то время гонщик общался с ее бывшим мужем Канье Уэстом, отмечает женский журнал Клео.ру. Позже их связи укрепились через семью Кардашьян-Дженнер. В начале 2026 года их также упоминали среди гостей новогодней вечеринки Кейт Хадсон, хотя они не позировали вместе для фотографий.

Медиа уже окрестили этот союз одной из самых "модных" селебрити-историй года. Ким Кардашьян давно зарекомендовала себя как влиятельная фигура в фэшн-индустрии благодаря собственному бренду и стильным выходам на красную дорожку. Льюис Хэмилтон, в свою очередь, строит свою репутацию как человека, для которого стиль является важной частью публичного образа, наряду со спортивными достижениями.