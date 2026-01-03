Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера

Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера
8390

Предлагаем отложить обычный чай и приготовить что-то особенное. Эти 5 рецептов идеальных зимних напитков соберут вокруг себя всю семью.

Есть что-то магическое в том, чтобы держать в руках большую кружку горячего, ароматного напитка, когда за окном мороз. Это не просто способ согреться — это целый ритуал, который дарит ощущение уюта, спокойствия и настоящего праздника.

1. Классический какао с маршмеллоу

Тот самый вкус из детства, который невозможно не любить.

  • Что нужно (на 2 порции): 500 мл молока, 2 ст. ложки какао-порошка, 2 ст. ложки сахара (или по вкусу), щепотка ванилина, горсть маленьких маршмеллоу.
  • Как готовить: в небольшой кастрюльке смешайте какао, сахар и ванилин. Влейте немного молока и тщательно размешайте до состояния однородной пасты без комочков. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, влейте оставшееся молоко. Доведите почти до кипения, но не кипятите. Разлейте по чашкам и сверху щедро посыпьте маршмеллоу.

2. Пряный яблочный сидр (безалкогольный)

Напиток, который наполнит ваш дом ароматом Рождества.

  • Что нужно (на 4 порции): 1 литр яблочного сока (лучше осветленного), 1 апельсин, 1 палочка корицы, 3-4 звездочки аниса (бадьяна), 5-6 бутонов гвоздики.
  • Как готовить: апельсин тщательно вымойте и нарежьте кружочками. В кастрюлю влейте яблочный сок, добавьте кружочки апельсина и все специи. Поставьте на медленный огонь и прогревайте 15-20 минут. Важно не давать напитку закипеть! Дайте ему настояться под крышкой еще минут 10, а затем разливайте по прозрачным бокалам.

3. Белый горячий шоколад "Снежная лавина"

Для настоящих сладкоежек. Нежный, сливочный и невероятно фотогеничный.

  • Что нужно (на 2 порции): 400 мл молока, 100 г белого шоколада, щепотка мускатного ореха, взбитые сливки для украшения.
  • Как готовить: белый шоколад поломайте на мелкие кусочки. В кастрюле подогрейте молоко (не доводя до кипения). Снимите с огня и добавьте шоколад. Мешайте венчиком, пока шоколад полностью не растворится. Добавьте мускатный орех. Разлейте по чашкам, а сверху украсьте большой шапкой взбитых сливок.

4. Имбирный чай с облепихой и медом

Настоящая витаминная бомба, которая не только согреет, но и укрепит иммунитет.

  • Что нужно (на 2 порции): 500 мл воды, 100 г облепихи (можно замороженной), 1 ст. ложка тертого имбиря, 2 ст. ложки меда, 2 кружочка лимона.
  • Как готовить: облепиху (если замороженная — разморозить) и имбирь положите в заварочный чайник или френч-пресс. Немного разомните ягоды ложкой, чтобы они дали сок. Залейте горячей водой (около 80-90°C), добавьте лимон. Дайте настояться 7-10 минут. Мед добавляйте непосредственно в чашку, чтобы сохранить его полезные свойства.

5. "Кофе Раф" по-домашнему

Кофе, который больше похож на нежный десерт.

  • Что нужно (на 1 порцию): 1 шот эспрессо (или 50 мл очень крепкого кофе), 100 мл сливок (10-15%), 1 ч. ложка ванильного сахара, 1 ч. ложка обычного сахара.
  • Как готовить: сварите крепкий кофе. В отдельной емкости смешайте сливки, ванильный и обычный сахар. Если у вас есть капучинатор, взбейте сливки с сахаром до легкой пены. Если нет — можно воспользоваться блендером или венчиком. Влейте кофе в чашку, а затем аккуратно добавьте сладкие взбитые сливки.

Шоу-бизнес в Telegram

3 января 2026, 19:15
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?

Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 17/02ВтрЗапрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18/02СрдЧасть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна