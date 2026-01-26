Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии

Привычная для многих ситуация в аптеке может обернуться серьезными последствиями для здоровья, о чем в своей авторской программе предупредил известный врач.



Каждый из нас хоть раз бывал в такой ситуации: приходишь в аптеку с рецептом, а фармацевт предлагает заменить выписанное лекарство на "такое же, но дешевле". Кажется, что это забота о нашем кошельке, и мы с радостью соглашаемся. Однако, как заявил доктор Александр Мясников, такое действие — грубейшая ошибка, которая может привести к тяжелым последствиям.

Фармацевт — не доктор

Главный тезис, который озвучил Мясников, прост и категоричен: фармацевты — не врачи, и они не имеют права назначать или менять лекарства. Их задача совершенно иная, и она не менее важна.

"А зачем они нужны? Для контроля", — объясняет доктор.

По его словам, роль фармацевта — быть вторым уровнем защиты пациента. Он должен проверить дозировку, указанную врачом, оценить возможные побочные эффекты и убедиться, что препараты не конфликтуют между собой. Мясников привел яркую и понятную аналогию: "Если врач — это пилот, то фармацевт — диспетчер". Пилот ведет самолет, а диспетчер контролирует его полет с земли, обеспечивая безопасность. Но диспетчер никогда не садится за штурвал.

Опасная замена: реальная история из практики

Чтобы доказать серьезность своих слов, Александр Мясников рассказал случай из своей практики. Он назначил пациенту определенный препарат. В аптеке фармацевт порекомендовала заменить лекарство на более дешевый аналог. Пациент согласился, ведь ему сказали, что это "то же самое".

Последствия не заставили себя ждать. У человека резко повысился уровень калия в крови, что крайне опасно для сердца, и проявился нежелательный гормональный эффект. Как выяснилось, именно "незначительные" отличия в составе аналога и привели к таким проблемам. Врач, назначая конкретный препарат, учитывал десятки нюансов, о которых фармацевт знать не мог.

Молчание — тоже ошибка

Но бывает и обратная, не менее опасная ситуация, когда фармацевт, наоборот, не выполняет свою прямую обязанность — контроль.

Недавно за рубежом произошел вопиющий случай. Врач по ошибке назначил маленькому ребенку аспирин, который категорически противопоказан детям из-за риска смертельно опасного синдрома Рея. Фармацевт, который должен был как раз выполнить роль того самого "диспетчера" и увидеть очевидную ошибку, просто молча продал лекарство.

Ребенок чуть не умер. В итоге под суд пошли оба: и врач за свою халатность, и фармацевт — за то, что не предотвратил трагедию.

Эта история — яркое подтверждение слов доктора Мясникова. Фармацевт — это важнейшее звено в цепи вашего лечения, но его роль — безопасность и контроль, а не назначение. Ваше здоровье зависит от слаженной работы "пилота" (врача) и "диспетчера" (фармацевта). И если один из них допускает ошибку или превышает полномочия, последствия могут быть самыми печальными.