Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год

Цель этого списка – не "достичь", а "прожить".



Начало года — время надежд. Но вместо того чтобы составлять строгие списки дел и целей, которые уже к февралю вызывают чувство вины, давайте попробуем кое-что другое. Давайте составим "Bucket List" — список не обязанностей, а маленьких приключений и впечатлений, которые сделают этот год по-настоящему запоминающимся.

Выберите из наших идей то, что вам откликается, или придумайте свои. Вот 12 идей — по одной на каждый месяц года.

1. Стать гурманом на один вечер. Выберите кухню народа мира, которую вы никогда не пробовали (например, перуанскую, эфиопскую или марокканскую), найдите самый аутентичный ресторан в вашем городе и отправьтесь на ужин-исследование.

2. Совершить микропутешествие. Сядьте на электричку или машину и поезжайте на один день в соседний город, в котором вы никогда не были. Без четкого плана, просто гуляйте, пейте кофе в местных кофейнях и будьте туристом в часе езды от дома.

3. Встретить рассвет. Хотя бы раз за год встаньте до восхода солнца, доберитесь до красивого места (набережная, холм, крыша) и просто посмотрите, как начинается новый день. Это невероятно заряжает энергией.

4. Прочитать книгу "из другого мира". Возьмите с полки классическое произведение, которое всегда казалось вам слишком сложным или скучным, и дайте ему шанс. Или, наоборот, купите комикс, если вы их никогда не читали. Расширьте свои литературные горизонты.

5. Отправить настоящее письмо. Напишите от руки теплое, душевное письмо другу или родственнику, который живет далеко. Вложите в конверт засушенный цветок или забавную фотографию. В эпоху мессенджеров это невероятно ценный жест.

6. Освоить одно "фирменное" блюдо. Научитесь готовить что-то одно, но доведите это до совершенства. Пусть это будет идеальный стейк, воздушный чизкейк или тот самый борщ "как у мамы". И пусть это блюдо станет вашей визитной карточкой.

7. Устроить 24-часовой "цифровой детокс". На целые сутки отключите интернет на телефоне, выйдите из всех соцсетей и поживите в реальном мире. Почитайте, погуляйте, пообщайтесь с близкими вживую. Вы удивитесь, сколько свободного времени у вас появится.

8. Побыть "тайным зрителем". Купите билет на концерт, спектакль или в кино на фильм совершенно незнакомого вам жанра или исполнителя. Пойдите с открытым сердцем, без ожиданий. Возможно, вы откроете для себя что-то новое.

9. Сделать доброе дело анонимно. Оплатите кофе для следующего в очереди, оставьте хорошую книгу на скамейке в парке или незаметно покормите бездомных животных. Маленький акт доброты, о котором никто не знает, согревает сильнее всего.

10. Создать что-то руками. Сходите на мастер-класс по гончарному искусству, рисованию, созданию свечей или флористике. Процесс создания чего-то красивого с нуля невероятно расслабляет и вдохновляет.

11. Стать экспертом в ненужном. Выберите абсолютно случайную тему (например, "жизнь муравьев-листорезов" или "история шнурков") и посмотрите несколько документальных фильмов или прочитайте статью о ней. Бесполезные знания — самые веселые!

12. Вернуться в детство на один день. Проведите день, делая то, что вы обожали ребенком. Сходите в зоопарк, покатайтесь на качелях, соберите огромный пазл или постройте замок из подушек и одеял. Позвольте себе быть беззаботным.

Этот список — лишь начало. Главное — наполнить свой год не делами, а воспоминаниями.