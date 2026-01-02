Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года

Вот несколько простых лайфхаков, которые сэкономят ваши нервы, деньги и время.



Праздники медленно подходят к концу, и наступает момент, который многие откладывают до последнего — разборка елки и упаковка новогоднего декора. Этот процесс может быть грустным, но если подойти к нему с умом, вы скажете себе огромное спасибо в следующем декабре.

1. Гирлянды: главный враг порядка

Спутанная гирлянда способна испортить любое праздничное настроение. Чтобы избежать этого в следующем году:



Используйте картонку. Вырежьте прямоугольник из плотного картона (например, от коробки), сделайте на одном конце небольшой надрез, закрепите в нем вилку и равномерно намотайте гирлянду.

Вырежьте прямоугольник из плотного картона (например, от коробки), сделайте на одном конце небольшой надрез, закрепите в нем вилку и равномерно намотайте гирлянду. Возьмите вешалку. Обычная вешалка для одежды тоже отлично подойдет для наматывания огоньков.

Обычная вешалка для одежды тоже отлично подойдет для наматывания огоньков. Банка из-под чипсов. Пустая туба от Pringles — идеальное хранилище для не очень длинной гирлянды.

2. Хрупкие игрушки: максимум заботы

Стеклянные шары и фигурки требуют особого внимания.

Оригинальная упаковка — ваш лучший друг. Если она сохранилась, используйте ее.

Если она сохранилась, используйте ее. Ячейки от яиц. Идеально подходят для хранения маленьких шаров.

Идеально подходят для хранения маленьких шаров. Пластиковые стаканчики. Поставьте стаканчики в коробку, в каждый положите по одной игрушке, а сверху накройте листом картона. Можно сделать несколько таких "этажей".

Поставьте стаканчики в коробку, в каждый положите по одной игрушке, а сверху накройте листом картона. Можно сделать несколько таких "этажей". Втулки от туалетной бумаги. Оберните каждую хрупкую игрушку в салфетку и поместите внутрь втулки.

3. Искусственная елка: инструкция по сборке "наоборот"

Чтобы в следующем году не гадать, какая ветка откуда, сделайте следующее:

Промаркируйте ярусы. Возьмите цветные ленточки или стикеры и пометьте ветки каждого яруса своим цветом (например, нижний — красный, средний — синий и т.д.).

Возьмите цветные ленточки или стикеры и пометьте ветки каждого яруса своим цветом (например, нижний — красный, средний — синий и т.д.). Храните в оригинальной коробке. Если она пришла в негодность, купите специальную сумку-чехол для елки. Это защитит ее от пыли и деформации.

4. Мишура, бусы и дождик: укрощение блестящих

Этот декор любит цепляться за все подряд и создавать хаос.

Намотайте на картонные втулки. Так же, как и гирлянды, бусы можно намотать на втулки от бумажных полотенец.

Так же, как и гирлянды, бусы можно намотать на втулки от бумажных полотенец. Храните в пластиковых бутылках. Просто опустите мишуру или дождик в сухую бутылку. Это не даст им спутаться.

5. Главное правило: подпишите все

Возьмите маркер и подпишите каждую коробку: "Стеклянные шары. Хрупкое", "Гирлянды", "Декор для кухни". Это сэкономит вам часы поисков в следующем декабре.

Правильно убрав украшения, вы не просто наводите порядок. Вы делаете подарок себе в будущем.