Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме

Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме
2008

Существуют проверенные веками способы сделать этот день отправной точкой для большого жизненного успеха и семейного процветания.

В народном календаре 15 января называют Сильвестровым днем или Куриным праздником. Наши предки относились к этой дате с особым почтением, считая ее идеальным моментом для того, чтобы укрепить энергетику дома и защитить благополучие близких. Правильное поведение в этот день помогает не только сохранить то, что уже есть, но и привлечь новые возможности. Главное — знать несколько простых правил, которые помогут вам оставаться в потоке удачи.

Как сделать так, чтобы счастье не "упорхнуло"

Самый надежный способ привлечь достаток в Куриный праздник — это правильно составить меню на день. В старину верили, что 15 января стоит отказаться от употребления в пищу мяса птицы. Логика предков была проста и красива: если вы не трогаете птицу в ее "профессиональный" праздник, то и ваше счастье никуда от вас не улетит.

Вместо курицы на стол подавали рыбные или овощные блюда. Считалось, что такая замена помогает "заземлить" удачу в доме, делая ее стабильной и долговечной. Это прекрасный повод попробовать новые рецепты и убедиться, что путь к процветанию может быть не только легким, но и вкусным. Но секрет успеха кроется не только в еде, но и в сохранении вашей внутренней энергии.

Сохраняем жизненную силу и красоту

Многие планируют перемены во внешности, чтобы начать новую жизнь, однако 15 января лучше просто наслаждаться текущим моментом. В народе верили, что в Сильвестров день стоит перенести визит в парикмахерскую. Считалось, что если оставить волосы нетронутыми, можно сохранить накопленное здоровье и жизненный тонус.

Когда мы не состригаем волосы в этот день, мы как бы говорим миру, что дорожим своей силой и готовы приумножать ее. Те, кто следовал этому правилу, отмечали, что весь последующий год чувствуют себя бодрее и увереннее. А чтобы закрепить положительный эффект, стоит обратить внимание на чистоту и порядок вокруг себя.

Простые шаги к семейной гармонии

Чтобы ваш дом стал настоящим местом силы, 15 января рекомендуется придерживаться простых, но эффективных правил:

Что нужно сделатьКакую пользу это принесет
Заботиться о домашних животныхПривлекает в дом энергию доброты и ответного тепла
Окуривать комнаты сушеной полыньюОчищает пространство от негатива и старых обид
Сохранять мир и тишину в семьеПомогает удаче найти дорогу к вашему порогу

Особое внимание уделяли защите жилища. Хозяйки старались лишний раз не выносить мусор после заката, чтобы не отдать вместе с ним частичку семейного благополучия. День лучше всего провести в кругу семьи, делясь планами на будущее и поддерживая друг друга добрым словом.

Знаки природы, сулящие успех

Помимо соблюдения традиций, 15 января важно почаще смотреть в окно. Сама природа в этот день подсказывает, чего ждать от ближайшего будущего. Если на небе видны яркие, чистые звезды, значит, впереди вас ждут ясные дни и новые свершения.

Наблюдательность помогала нашим предкам жить в гармонии с миром. Например, если в Куриный праздник стоит тихая и безветренная погода, это считалось добрым знаком для начала новых дел. Используйте мудрость поколений, чтобы 15 января стало для вас днем силы, который принесет в ваш дом только радость и процветание.

15 января 2026, 00:55
Фото: freepik.com
