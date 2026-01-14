ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке?

Советская эстрада — это не просто музыка, это целая вселенная искренности, романтики и таланта. Мы подпевали этим песням в походах у костра, слышали их из открытых окон и на каждой праздничной пластинке. Некоторые строчки так плотно вошли в нашу жизнь, что стали крылатыми фразами.
Сегодня мы проверим, насколько глубоко в вашей памяти "прошиты" главные хиты той эпохи. Мы отобрали 8 строчек, которые знает каждый, кто вырос в СССР. Но не спешите радоваться — варианты ответов подобраны так, что запутаться проще простого!
Вопросы
1. "Где-то на белом свете, там, где всегда мороз..." — с этих слов начинается песня, под которую танцевала вся страна. Что за хит?
А) "Песенка о медведях"
Б) "Синий иней"
В) "Увезу тебя я в тундру"
Г) "Звенит январская вьюга"
2. "Опять от меня сбежала последняя электричка..." — кто не подпевал этой задорной истории о несостоявшемся свидании?
А) "Королева красоты"
Б) "Электричка"
В) "Черный кот"
Г) "Лада"
3. "Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость..." — песня, ставшая гимном космонавтов. Как она называется?
А) "Трава у дома"
Б) "Нежность"
В) "Надежда"
Г) "Огромное небо"
4. "Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе..." — от этих слов у многих до сих пор наворачиваются слезы. Помните название?
А) "Крылатые качели"
Б) "Лесной олень"
В) "Прекрасное далеко"
Г) "Ветер перемен"
5. "Пора-пора-порадуемся на своем веку..." — начало самого авантюрного и мушкетерского гимна всех времен. Как звучит официальное название?
А) "Песня мушкетеров"
Б) "Баллада об Атосе"
В) "Констанция"
Г) "Пуркуа па"
6. "Там, где клен шумит над речной волной..." — строчка, которая мгновенно настраивает на лирический лад. Чей это шедевр?
А) "Колодец"
Б) "Клен"
В) "Малиновка"
Г) "Алеся"
7. "Если у вас нету тети, то вам ее не потерять..." — ироничное начало из самого новогоднего фильма. Как называется песня?
А) "Вагончик"
Б) "На Тихорецкую"
В) "Я спросил у ясеня"
Г) "Если у вас нету тети"
8. "Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем..." — эту веселую песню про фургон и цирк обожали и дети, и взрослые. Что это за хит?
А) "Бродячие артисты"
Б) "Все могут короли"
В) "Арлекино"
Г) "Остров невезения"
Правильные ответы
- А) "Песенка о медведях" (из к/ф "Кавказская пленница").
- Б) "Электричка" (исполнял Эдуард Хиль).
- В) "Надежда" (неподражаемая Анна Герман).
- В) "Прекрасное далеко" (из к/ф "Гостья из будущего").
- А) "Песня мушкетеров" (из к/ф "Д’Артаньян и три мушкетера").
- Б) "Клен" (ВИА "Синяя птица").
- Г) "Если у вас нету тети" (из к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром!").
- А) "Бродячие артисты" (ВИА "Веселые ребята").
Ну как, пропели все ответы? Если набрали 8 из 8 — ваш музыкальный вкус безупречен!