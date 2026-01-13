Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня

В Великобритании произошел трогательный случай. Пара приняла решение отменить свою свадьбу ради спасения любимой собаки.

Линдси Мур и Крис Беннетт, которые планировали обменяться клятвами 23 мая, столкнулись с непростой ситуацией — их лабрадор по имени Гас заболел. Подготовка к свадьбе была на финальной стадии — все было оплачено: площадка, оформление, свадебные наряды и кольца. Несмотря на это, здоровье их питомца стало для них приоритетом.

За шесть недель до назначенной даты у Гаса начались проблемы с задней лапой. Хромота вызывала беспокойство у владельцев, и они решили обратиться к ветеринару. После компьютерной томографии ветеринары поставили тревожный диагноз: у собаки обнаружили крупную опухоль между почками, которая распространилась на таз. Это оказалось саркомой мягких тканей, которую невозможно было удалить хирургическим путем.

Собака нуждалась в срочном лечении, которое включало курс лучевой терапии стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиона рублей), а также ежемесячные инъекции и другие процедуры общей стоимостью 1200 фунтов (130 тысяч рублей). У пары была ветеринарная страховка, но она покрывала лишь 10 тысяч фунтов в год (миллион рублей), что не хватало для полного покрытия всех расходов на лечение, которое оценивалось в 20 тысяч фунтов (два миллиона рублей).

Линдси и Крис понимали, что их любовь к Гасу важнее любых свадебных торжеств. Они приняли трудное решение отменить свадьбу и направить все свои средства на лечение питомца. Пара решила, что лучше отложить свои планы на будущее ради здоровья и жизни их любимца.