Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги

При продаже квартиры необходимо учитывать огромное число факторов. Это поможет не потерять деньги и осуществить выгодную сделку.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов озвучил ключевой совет по подготовке недвижимости к продаже. По его словам, необходимо сравнить изначальную стоимость жилья с предполагаемой выручкой от его продажи.

Сырцов отметил, что продажа квартиры может быть оправданной в случае, если собственник планирует переезд в более современное жилье или в другую локацию. В текущих условиях расширить площадь без дополнительных затрат и потерь удобства будет сложно. Рынок недвижимости сейчас испытывает определенные трудности. Это приводит к тому, что многие собственники могут оказаться в ситуации, когда их ожидания по цене не совпадают с реальностью.

Эксперт предупредил о том, что в первой половине 2026 года спрос на жилье может оставаться достаточно слабым. Это связано с тем, что покупатели будут осторожны в своих решениях, учитывая экономическую нестабильность и неопределенность на рынке.

Кроме того, Сырцов подчеркнул, что улучшение условий ипотеки, ожидаемое во второй половине года, также может негативно сказаться на спросе. Потенциальные покупатели могут отложить свои решения до момента, когда условия кредитования станут более привлекательными.

Инфляция также играет свою роль в этой ситуации. Она подталкивает цены на жилье вверх. Чем дольше собственники откладывают продажу своей квартиры, тем больше они рискуют потерять деньги. Если вы планируете продать свою квартиру, стоит внимательно проанализировать текущую рыночную ситуацию и свои финансовые возможности.