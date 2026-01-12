Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада

Москвичи могут столкнуться с новой волной снегопадов в ближайшие дни. Эксперты предупредили о возможном возвращении зимней погоды уже на середину недели. Главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова поделилась свежим прогнозом погоды для Москвы.

По словам Поздняковой, снегопад, который накрыл регион накануне ночью, уже подходит к концу. За ночь в Москве выпало от трех до шести сантиметров снега, а в течение сегодняшнего дня ожидается увеличение снежного покрова еще на один-три сантиметра. Однако, по ее словам, влияние текущего циклона ослабевает — снегопад прекратится в ближайшие часы.

Тем не менее, москвичам стоит готовиться к новой волне интенсивного снегопада уже 14 января. Позднякова объяснила, что во вторник столица и область будут находиться в тылу циклона, что приведет к небольшим осадкам. В среду же в дневные часы в регионе вновь начнутся снегопады. В это время может выпасть от одного до трех сантиметров снега.

Помимо осадков, синоптики также обратили внимание на изменение температурного режима. Со вторника в Московском регионе начнет снижаться температура воздуха, снегопады сменятся периодом морозной погоды. В понедельник ожидается самый теплый день на этой неделе с температурой около минус 3–5 градусов в дневное время.

Однако уже во вторник столбик термометра опустится до минус 8–10 градусов. К выходным морозы значительно усилятся: ночью в субботу прогнозируется температура минус 15–20 градусов, а днем — минус 10–15. Это значительно ниже климатической нормы на семь градусов.