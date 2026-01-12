Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор

В условиях нестабильного рынка недвижимости вопрос о том, как продать квартиру выгоднее, становится особенно актуальным.

Архитектор Павел Матвеев поделился своими рекомендациями по грамотной планировке жилья. Это знание может значительно повысить стоимость и привлекательность квартиры для потенциальных покупателей.

Первое, на что обратил внимание Матвеев, — это соразмерность комнат и их функциональность. Эксперт подчеркнул, что не всегда количество комнат является решающим фактором. Например, три маленькие спальни в квартире площадью 60 квадратных метров могут оказаться менее удобными и практичными, чем две просторные.

"Важно, чтобы планировка была сбалансированной", — сообщил архитектор.

Неправильное распределение площади, например, огромная гостиная при крошечной кухне или слишком большой холл, который отнимает место у жилых зон, может отпугнуть покупателей. Матвеев рекомендует находить оптимальный баланс между общественными и приватными зонами.

Это значит, что при проектировании пространства нужно учитывать повседневные маршруты жильцов. Необходимо задуматься о том, насколько удобно будет перемещаться по квартире, например, из спальни в ванную или на кухню. Удобство передвижения — ключевой момент, который влияет на восприятие квартиры.

Еще одним важным аспектом является форма и конструктивные элементы помещений. Архитектор настоятельно советует избегать скошенных стен и острых углов, если они не выполняют конкретную полезную функцию. Простые прямоугольные формы более универсальны и легче воспринимаются покупателями.

"Грамотная планировка сделает жилье ликвидным даже через 10 лет", — отметил специалист.

Также стоит отметить, что потенциальные покупатели на подсознательном уровне оценивают логику и удобство пространства. Даже если отделка квартиры устарела, хорошо продуманная планировка может стать решающим фактором при принятии решения о покупке. "Чаще всего покупатель понимает, что ему не придется вкладываться в дорогостоящую перепланировку со сносом стен и переносом коммуникаций", — резюмировал Матвеев.