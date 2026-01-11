Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование

Более половины россиян (54%) провели новогодние праздники 2026 года, занимаясь ремонтом своих домов и квартир.

Это значительное увеличение интереса к благоустройству жилья на 15 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, когда желание обновить интерьер выражали только 39% опрошенных. Такую динамику эксперты связывают с более длительными каникулами в 2026 году, которые предоставили россиянам дополнительное время для реализации своих задумок. Наиболее популярными направлениями ремонта среди россиян остаются мелкие обновления и декорирование интерьера.

36% респондентов занялись именно этим, в то время как 18% уделили внимание декоративным элементам. Интересно, что 19% опрошенных сосредоточились на переделке одного конкретного помещения. Лишь 8% респондентов были готовы взять на себя более масштабные строительные работы с нуля.

Ранее эксперты отмечали, что грамотный подход к ремонту может значительно увеличить ликвидность квартиры. Например, стоит избегать сложных архитектурных решений, таких как скошенные стены и кривые углы, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей. Вместо этого рекомендуется использовать простые и понятные формы, а также продуманную планировку, что позволит сохранить актуальность жилья даже через десятилетия.