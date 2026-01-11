Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению

Когда праздничные дни подходят к концу, перед многими встает вопрос: что делать с елкой? Как правильно утилизировать это зеленое чудо, чтобы не навредить окружающей среде и не создать неудобств себе и соседям?

Когда праздник позади, многие склоняются к мысли о том, что проще всего просто выбросить елку. Однако даже в этом случае важно действовать разумно. Выносить дерево на лестничную клетку или выбрасывать в мусоропровод не рекомендуется. Это не только нарушает нормы жилищного кодекса и санитарные правила, но и может вызвать недовольство соседей. Кроме того, выброшенная в мусорный контейнер елка может привести к поломке мусоровоза, когда дерево будет прессоваться вместе с другими отходами.

Лучший вариант — оставить живую елку на специально отведенных площадках для крупногабаритных отходов рядом с мусорными контейнерами. Региональные операторы соберут ненужные деревья и отправят их на переработку. Прежде чем выбрасывать елку, обязательно снимите с нее все украшения и мишуру. После переработки елки могут быть использованы в качестве топлива на котельных или для создания укрытий для птиц.

Если говорить о живых елках, то стоит отметить, что в последние годы наблюдается снижение интереса к ним. В сезоне 2024-2025 годов было зафиксировано резкое снижение спроса на натуральные елки. Это связано с тем, что многие люди предпочитают более удобные и долговечные искусственные деревья.

Основной пик выноса елок из домов приходится на конец праздничной недели. Это связано с тем, что многие люди начинают избавляться от деревьев, которые не удалось продать до Нового года. Интересно, что последние ели могут выноситься даже до 8 марта.

Что касается искусственных елок, то их тоже рано или поздно предстоит утилизировать. На данный момент переработка таких материалов еще не налажена, поэтому их можно выбрасывать как обычный мусор. Однако перед этим рекомендуется разобрать дерево на составные части. Лучше всего стараться использовать искусственную ёлку как можно дольше и ремонтировать её при необходимости, а не выбрасывать и покупать новую.