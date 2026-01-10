Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год

В последние годы рынок первичной недвижимости претерпевает значительные изменения. 2026 год обещает стать поворотным моментом для многих участников этого сектора.

Директор по продажам компании Asterus, Татьяна Шибанова, поделилась своими прогнозами и обозначила ключевые тренды, которые будут определять рынок в ближайшем будущем. Одним из самых заметных трендов станет растущая зависимость от государственной поддержки.

Многие покупатели обращаются к льготным ипотечным программам, которые становятся основным инструментом для приобретения жилья. Шибанова отметила, что именно эти программы формируют основной спрос на ипотеку, а доля инвестиционных покупок продолжает снижаться. Рынок все больше ориентируется на реальных покупателей, которые ищут жилье для собственного проживания, а не для спекуляции.

Ситуация на рынке также влияет на поведение застройщиков. По словам эксперта, девелоперы стали более осторожными в запуске новых проектов, что приводит к сокращению предложения и поддержанию ценового уровня. Это означает, что застройщики предпочитают контролировать объемы строительства и избегать резких колебаний цен, что может вызвать недовольство среди потенциальных покупателей.

Татьяна Шибанова подчеркнула, что в 2026 году девелоперы будут управлять спросом через различные параметры сделок. Вместо того чтобы снижать стоимость квадратного метра, они будут предлагать более гибкие условия: первоначальные взносы, сроки рассрочек и специальные предложения для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит не только удержать цены на стабильном уровне, но и привлечь внимание тех, кто ищет выгодные условия для покупки жилья.

Кроме того, стоит отметить, что с увеличением интереса к экологически чистым и энергоэффективным проектам, застройщики будут уделять больше внимания устойчивому строительству. Это может привести к появлению новых жилых комплексов с современными технологиями и инновационными решениями, которые отвечают требованиям покупателей.