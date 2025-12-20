Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

19 февраля
Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали

Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали
3197

Все мы ссоримся. Это такая же часть отношений, как и совместный просмотр сериалов. Но задумывались ли вы, какую роль вы играете в этом "театре военных действий"? Вы – адвокат, который строит железную логику? Или пожарный, который бросается тушить пламя, пока оно не разгорелось?

Этот тест поможет вам узнать свой стиль ведения конфликта. Здесь нет правильных или неправильных ответов, только честный взгляд на себя.

Вопросы

1. Конфликт только начался, вы обменялись парой колких фраз. Ваша первая мысль:

А) "Нужно немедленно все обсудить и решить это прямо сейчас!"

Б) "Так, мне нужно остыть. Подумаю об этом позже, когда эмоции улягутся".

В) "Опять то же самое! Это прямо как в прошлом месяце, когда..."

Г) "Спокойно. Мне нужны факты. В чем именно заключается претензия?"

2. Ваш главный "козырь" в споре — это:

А) Громкий голос и эмоциональные аргументы, чтобы донести свою точку зрения.

Б) Молчание. Вы можете уйти в себя на несколько часов, чтобы партнер сам понял, что был неправ.

В) Феноменальная память. Вы помните все прошлые проступки и обязательно напомните о них.

Г) Неоспоримая логика. Вы раскладываете все по полочкам и доказываете свою правоту.

3. Страсти накаляются. Что вы, скорее всего, сделаете?

А) Повысите голос и начнете ходить по комнате, активно жестикулируя.

Б) Скажете: "Все, я не хочу об этом говорить" и уйдете в другую комнату.

В) Произнесете фразу: "А вот помнишь, ты..."

Г) Попытаетесь вернуть разговор в конструктивное русло: "Давай вернемся к сути проблемы".

4. Конфликт закончился. Ваши действия?

А) Вам нужно немедленно помириться, обняться и убедиться, что все снова хорошо.

Б) Вам нужно время, чтобы побыть в одиночестве и "переварить" случившееся.

В) Вы долго прокручиваете ссору в голове, анализируя каждое слово.

Г) Вы чувствуете удовлетворение, если вам удалось доказать свою правоту.

5. Ваш партнер забыл о чем-то важном, что обещал сделать. Ваша реакция:

А) "Мне так обидно! Я ведь так на тебя надеялась!"

Б) Ничего не скажете, но будете весь вечер демонстративно грустить.

В) "Это уже в третий раз за этот год. Первый был в январе, второй — в мае..."

Г) "Давай разберемся, почему так вышло. Может, стоит поставить напоминание?"

6. В разгар спора вы чаще всего чувствуете:

А) Праведный гнев и желание докричаться.

Б) Желание, чтобы все это поскорее закончилось и вас оставили в покое.

В) Старую обиду, которая смешивается с новой.

Г) Азарт и желание победить в интеллектуальной дуэли.

7. Что вас больше всего бесит в поведении другого человека во время ссоры?

А) Когда он пытается уйти от разговора.

Б) Когда он на вас давит и требует немедленного ответа.

В) Когда он говорит "ты все придумываешь" или "этого не было".

Г) Когда он переходит на эмоции и перестает слушать логику.

8. Ваша идеальная ссора — это...

А) Быстрая и громкая вспышка, после которой наступает бурное примирение.

Б) Та, которой вообще не было.

В) Та, в которой вы наконец-то высказали все, что накопилось за долгие годы.

Г) Упорядоченные дебаты, где в конце все приходят к логическому выводу.

Результаты

Посчитайте, каких букв у вас больше всего, и узнайте, кто вы в мире ссор.

Если у вас больше ответов "А" — вы "Пожарный"

Ваш девиз: "Не дай огню разгореться!".

Вы не выносите напряжения и стараетесь потушить конфликт в самом его зародыше, даже если для этого придется вылить на него ведро эмоций. Вы не держите зла и быстро отходите, но в процессе можете быть очень громким и напористым.

  • Сильная сторона: вы не даете проблемам "застаиваться" и стремитесь к быстрому примирению.
  • Зона роста: ваш напор может пугать и подавлять более спокойного партнера, не давая ему времени собраться с мыслями.
  • Совет: иногда давайте огню немного погореть. Возьмите паузу на 15 минут, прежде чем бросаться в бой. Это поможет и вам, и партнеру.
Если у вас больше ответов "Б" — вы "Страус"

Ваш девиз: "Утро вечера мудренее".

При первых признаках конфликта вы предпочитаете спрятать голову в песок и переждать бурю. Вы ненавидите конфронтацию и верите, что многие проблемы могут рассосаться сами собой. Ваше главное оружие — молчание и уход от разговора.

  • Сильная сторона: вы не принимаете импульсивных решений и не говорите лишнего на эмоциях.
  • Зона роста: замалчивание проблем не решает их, а лишь накапливает. Партнер может чувствовать себя покинутым и игнорируемым.
  • Совет: попробуйте использовать фразу: "Мне нужно время, чтобы подумать. Давай вернемся к этому разговору через час". Это лучше, чем просто уйти.
Если у вас больше ответов "В" — вы "Архивариус"

Ваш девиз: "Ничто не забыто, никто не забыт".

Ваша память — ваш дар и ваше проклятие. Вы храните в голове целую картотеку прошлых обид и в нужный момент эффектно достаете из архива пожелтевшую "папочку" с делом пятилетней давности.

  • Сильная сторона: вы очень внимательны к деталям и видите закономерности в поведении партнера.
  • Зона роста: постоянное перемалывание прошлого мешает решить настоящую проблему и превращает любую ссору в бесконечный сериал.
  • Совет: попробуйте правило "одной ссоры". Обсуждайте только то, что произошло сейчас. Прошлое оставьте в архиве.
Если у вас больше ответов "Г" — вы "Адвокат"

Ваш девиз: "Давайте придерживаться фактов".

Для вас ссора — это не битва эмоций, а судебное заседание. Вы выстраиваете линию защиты, приводите доказательства, ищете несостыковки в словах "обвинения" и апеллируете к логике. Чувства? Это для слабаков.

  • Сильная сторона: вы способны сохранять холодную голову и искать конструктивное решение проблемы.
  • Зона роста: ваша "железная логика" может восприниматься партнером как холодность, занудство и обесценивание его чувств.
  • Совет: признайте чувства партнера, прежде чем переходить к фактам. Фраза "Я понимаю, что ты злишься, но давай посмотрим на ситуацию" работает лучше, чем "Твои эмоции здесь неуместны".

Шоу-бизнес в Telegram

20 декабря 2025, 18:56
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"

