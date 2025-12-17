Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем

В уходящем 2025 году Полина Диброва пережила множество поворотных событий. Однако развод с мужем стал для нее не только серьезным испытанием, но также открыл новые горизонты.

В преддверии Нового года психолог Алла Лагутина задала Полине несколько вопросов о ее текущем состоянии и планах на будущее. Блогерша с уверенностью ответила, что счастлива.

Диброва отметила, что у нее нет богатого любовника, как многие могли бы подумать. "У меня был состоятельный муж, и сейчас у меня есть любимый человек, который тоже успешен", — сообщила она.

Когда Лагутина спросила Полину о возможности предложения руки и сердца от Романа Товстика на Новый год, Диброва призналась, что сама не знает ответа на этот вопрос. "Давайте подождем Новый год", — произнесла она с улыбкой.

Полина также открыто заговорила о негативе и критике, с которыми ей пришлось столкнуться из-за нового романа. Многие обвиняли ее в том, что она "урвала миллиардера", но не учитывали непростое положение, в котором та находилась. "Я осталась одна с тремя детьми", — напомнила знаменитость.

Стоит отметить, что в недавнем интервью с Лаурой Джугелией Полина откровенно рассказывала о своих чувствах и внутренней борьбе во время развода. Она отмечала, что не хотела обманывать Дмитрия и старалась вести разговор с ним честно. "Я понимала, что живу в обмане, это разрушало меня изнутри", — признавалась Диброва.