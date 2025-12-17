Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды
2843

Новый год на носу, а в голове паника: чем накормить гостей-веганов или как самому не остаться с тарелкой грустной капусты?

Новогодний стол — это ритуал. Запах мандаринов, пузырьки в бокале и, конечно, тазик "Оливье". Но что делать, если вы выбрали веганство или к вам в гости идут друзья, которые не едят продукты животного происхождения? Кажется, что праздник вкуса отменяется.

Это огромный миф. Веганский новогодний стол может и должен быть ярким, сытным и по-настоящему праздничным. На портале Клео.ру собрали лучшие идеи, которые доказывают: без мяса, яиц и молочных продуктов можно устроить настоящий пир.

С чего начнем: горячее, которое согреет душу

Забудьте про скучный запеченный картофель. Главное блюдо должно удивлять.

1. Баклажаны-лодочки с орехами и грибами

Это не просто овощи, а полноценное, сытное блюдо с богатой текстурой.

  • Что нужно: 2 баклажана, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, 1 ст. л. томатной пасты, веганский сыр, соль, перец.
  • Как готовим: разрезаем баклажаны вдоль, ложкой вынимаем мякоть и мелко рубим. На сковороде обжариваем лук с чесноком, добавляем нарезанные грибы и мякоть баклажана. Тушим до готовности. Смешиваем начинку с измельченными орехами, томатной пастой и специями. Фаршируем наши "лодочки", щедро посыпаем веганским сыром и отправляем в духовку на 30 минут при 180°C. Получается сытно, ароматно и очень красиво.
2. Веганский жульен с "секретным" соусом

Кто сказал, что для жульена нужны сливки?

  • Что нужно: 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г кешью (заранее замочить на 4 часа), 120 мл воды, 2 ст. л. пищевых дрожжей (дают сырный вкус!), 1 ч. л. горчицы, соль, перец.
  • Как готовим: обжариваем грибы с луком до золотистого цвета. А теперь — магия. Замоченные кешью взбиваем в блендере с водой, пищевыми дрожжами, горчицей и солью до идеально кремовой текстуры. Смешиваем этот "сливочный" соус с грибами, раскладываем по кокотницам и запекаем 15-20 минут при 180°C. Гости никогда не догадаются, в чем секрет.

Закуски, которые исчезнут первыми: будьте готовы

Именно с них начинается праздник. Сделаем их незабываемыми.

1. Тарталетки с "красной икрой" из водорослей

Эта закуска вызовет фурор.

  • Что нужно: 5-6 г сухих водорослей (нори или ламинария), 1 морковь, 1 ч. л. агар-агара, 1 стакан растительного масла без запаха, соль, готовые тарталетки.
  • Как готовим: главный секрет — заранее убрать стакан масла в морозилку на 4-5 часов. Оно должно стать ледяным. Водоросли заливаем кипятком, даем настояться и процеживаем — это наша "рыбная" основа. Добавляем в отвар свежевыжатый морковный сок для цвета. Переливаем в сотейник, добавляем агар-агар, соль и доводим до кипения, помешивая.
  • Набираем горячую жидкость в шприц и по капле капаем в ледяное масло. Вуаля — у вас на глазах рождаются идеальные "икринки"! Откидываем их на сито, чтобы стекло масло, и выкладываем в тарталетки (можно на подушку из веганского крем-сыра).
2. Хрустящий тофу

Проще не придумаешь, а результат — восторг.

  • Что нужно: 300 г тофу, 100 г муки, 120 мл воды, соль, паприка, масло для жарки.
  • Как готовим: нарезаем тофу кубиками. Смешиваем муку, воду и специи до консистенции жидкой сметаны. Обмакиваем каждый кусочек в кляр и жарим в масле до хрустящей золотистой корочки. Подавайте с любимым соусом.

Святая святых: та самая классика на новый лад

А вот и главные звезды стола, без которых Новый год — не Новый год.

1. Веганский "Оливье"

Тот самый вкус детства, только без лишней тяжести и продуктов животного происхождения.

  • Что нужно: 3 картофелины, 1 морковь, 2 соленых огурца, банка горошка, 150 г отварного нута или копченого тофу (вместо колбасы), веганский майонез.
  • Как готовим: все как обычно. Отвариваем овощи, нарезаем все ингредиенты мелкими кубиками, добавляем горошек. Заправляем веганским майонезом (его легко найти в магазине или сделать самому из кешью). Вкус и текстура — на месте, совесть — чиста.
2. Салат "Не сельдь под шубой"

Как повторить знаменитый салат без рыбы?

  • Что нужно: 2 свеклы, 2 картофелины, 1 морковь, 2-3 листа нори, веганский майонез, соль.
  • Как готовим: отвариваем и натираем овощи. А за морской вкус отвечает главный секретный агент — листы нори. Их нужно мелко-мелко покрошить или измельчить в кофемолке. Выкладываем салат слоями: картофель, измельченные нори с майонезом, морковь, свекла. Каждый слой, кроме нори, промазываем майонезом. На вид — не отличить.

Как видите, веганский стол может быть невероятно разнообразным и вкусным. Главное — включить фантазию и не бояться экспериментов.

17 декабря 2025, 12:29
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

