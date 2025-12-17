Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда

17 декабря наши предки советовали женщинам даже не смотреть в сторону веретена, иголок и корыта для стирки. Они верили, что в этот день простое домашнее дело может навлечь на семью беду, а на саму хозяйку – болезни.



В народном календаре этот день называют Варвариным днем, в честь святой великомученицы Варвары. Она считалась покровительницей женщин, особенно рукодельниц, а также защитницей от внезапной смерти.

Именно с этого дня, по поверьям, начинались настоящие, трескучие морозы.

"Варвара мостит, Савва гвоздит, а Никола прибивает", — говорили в народе, имея в виду, что три дня подряд (17, 18 и 19 декабря) зима окончательно вступает в свои права.

А раз день такой суровый и важный, то и вести себя нужно было особенно осторожно.

Главный запрет: почему руки должны были отдыхать?

Самое строгое правило 17 декабря касалось любой "женской" работы. В этот день категорически нельзя было заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать, прясть или ткать. Также под запретом была стирка и работа с глиной.

Считалось, что святая Варвара строго следит за соблюдением этого правила. Нарушительницу она могла наказать: запутать нитки в работе, уколоть веретеном до крови или даже наслать болезни. Говорили, что в этот день можно случайно "проткнуть" свою удачу иглой или "застирать" семейное благополучие. Поэтому все женские дела откладывали, давая и себе, и святой покровительнице отдохнуть.

Что еще старались не делать на Варвару?

Помимо рукоделия и стирки, существовал и ряд других важных запретов, которые помогали пережить этот день благополучно.

Выходить из дома без надобности после заката. Считалось, что в это время на улице гуляет нечистая сила, и встреча с ней не сулит ничего хорошего.

Ссориться и сквернословить. Особенно это касалось ссор между свекровью и невесткой. Любой конфликт в этот день, по поверьям, мог затянуться на весь год.

Жаловаться на жизнь и обсуждать чужие беды. Уныние и сплетни в Варварин день, как верили предки, притягивали в жизнь еще больше негатива.

А чем же тогда заниматься?

Варварин день был не для безделья, а для "легких" и приятных подготовительных хлопот. В этот день начинали готовиться к будущим праздникам:

Катали свечи для рождественских вечеров.

Готовили сладости: пекли пряники, делали леденцы.

Замораживали вареники и пельмени впрок для святочных застолий.

А еще была красивая традиция: девушки срезали веточку вишни и ставили ее в воду. Если к Рождеству веточка зацветала — это считалось добрым знаком, сулящим скорое замужество и счастливую жизнь.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но сама идея выделить один день для отдыха от тяжелой работы перед большой предновогодней суетой, кажется очень мудрой и актуальной даже сегодня. Чем не повод устроить себе маленький "Варварин день"?