Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день

Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день
2787

Фильм "Уходя – уходи" стал одним из самых ярких и смелых экспериментов советского кинематографа 1970-х годов. В декабре ленте исполняется 47 лет, но она по-прежнему актуальна, поскольку затрагивает насущные вопросы общества.

Сюжет картины рассказывает зрителю о герое, которого невозможно однозначно отнести ни к положительным, ни к отрицательным персонажам. В фильме честно и откровенно показана жизнь провинциального города, которая ранее не была представлена в таком свете ни в одной картине того периода.

Режиссеры Виктор Мережко и Виктор Трегубович пытались исследовать внутренние стимулы мужчины среднего возраста. Главный герой, хоть и молодой, выглядит уставшим и потерянным. Его поведение кажется странным и неуклюжим, полным компромиссов и внутреннего конфликта. Проведя с ним несколько дней, зритель понимает, что причиной его состояния является чужая жизнь — он окружил себя красивыми иллюзиями, но не тем, чего действительно хотел. Возникает закономерный вопрос: что может быть хуже безрадостного существования?

Сюжет фильма прост, но гениален. Все начинается с того, что скромный бухгалтер неожиданно оказывается вовлеченным в странное мероприятие по продаже женских сапог своей супруги. Череда случайностей ведет к ресторанному адюльтеру, в котором участвуют двое зрелых мужчин и две женщины. В результате главный герой проводит ночь с другой женщиной. Все это могло бы стать основой для драмы, но Виктор Мережко добавил в историю элементы юмора, что сделало картину более выпуклой и многогранной.

Актер Виктор Павлов мастерски отразил переход главного героя от душевной апатии к вдохновению. Странные события и инциденты заставляют его задуматься о своей жизни и поступках. В нем пробуждается принципиальный человек, готовый делать резкие шаги и нести за них ответственность. Когда он говорит о мужской гордости, становится понятно, насколько глубоко он осмысляет происходящее.

Успех ленты состоит в том, что она не теряет своей актуальности даже спустя десятилетия. Создатели фильма сумели соединить пошлый анекдот с психологической притчей, предлагая зрителю широкий спектр эмоций. Сначала мы смеемся над неуклюжестью героя, затем сочувствуем ему, а в конце гордимся его поступками. В небольшой роли руководителя и сообщника по обману супруги блеск проявляет Николай Рыбников.

И, конечно же, нельзя не отметить гениальные диалоги Виктора Мережко: "Вы в трусах — я в штанах. Вас там ждут — меня нет. Вы желанны — я совсем напротив." "Уходя – уходи" — это не просто история о мужчине, а глубокая философская притча о поиске себя, о том, как важно осознать свои желания и стремления, чтобы не оказаться в ловушке чужих ожиданий.

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2025, 11:59
Кадр из советского фильма "Уходя — уходи" (1978) / Киностудия "Ленфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Фильму "Иван Васильевич меняет профессию" – 52 года: интересные факты о культовой комедии из СССР

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов

Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов
Новая публикация известного исполнителя в социальных сетях заставила его преданных слушателей вступить в жаркие споры о рамках дозволенного. Звезда советской и российской эстрады Алексей Глызин решил удивить поклонников необычной фотосессией.

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18/02СрдЧасть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 18/02СрдВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии