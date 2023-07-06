Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств

Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Четверг 6 июля

22:56Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 21:23"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно 19:24"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям 18:26"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино 17:29Передвигается с трудом: травмированный Джонни Депп появился на публике 16:36"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой 15:55День рождения Далай-ламы: в России празднуют 88-летие лидера буддистов 15:00Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи 13:37Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом 12:00Столичные ЖК с лучшими продажами на старте 11:40В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство 11:20Не Прохор и не Шаляпин: 39-летний певец объяснил смену родного имени и фамилии по паспорту 11:00Какие риски несут супруги при покупке недвижимости в ипотеку 10:20Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ 10:00Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой 09:00Россиянам объяснили, как отличить настоящих газовиков от мошенников 08:20"Блокировка счетов и арест": жизнь блогерши Лерчек теперь не сахар 08:00Исследование: некоторые россияне не любят загорать из-за опасений за здоровье 06:31Почему женщины боятся не выйти замуж до 40 лет: объяснил психолог 04:11Стремление людей к эксгибиционизму объяснил сексолог 02:14"Я глубоко опечален": Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука 00:06Выход новых ЖК в Москве замедлился 22:15Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола 20:26"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной 19:25Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия 18:27"Все в сборе": Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом 17:30"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей 16:33Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься 15:49"Симпатичен": Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой 14:40Телеканал ТНТ объявил о возвращении на экраны сериала о семье Букиных 13:20Другие люди: вспыли кадры с реальными лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа 11:40Москвичи раскупают квартиры в Сочи 11:20"Ущербно и одиноко": Фаворит жены иноагента Пугачевой высказался о бегстве за границу 11:00Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории 10:40Что делать, если в квартиру проникли посторонние 10:00В России планируют увеличить штраф за недопуск газовиков в квартиру 08:40Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 08:20Психотерапевт раскрыла секрет Wildberries и объяснила желание женщин тратить там деньги 08:00"Просто чудо": Сергей Бодров и Виктор Цой "ожили" на рисунках художника 06:41Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью 04:11С чем россияне ассоциируют детей: соцопрос 02:31Мужские шорты на лето 2023 00:37Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии 22:0488-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи 21:00"Я снимаю стресс": нагая Наталья Штурм позирует за "спасибо" 20:20"Это молитва": Малышева провела ритуал в эфире Первого канала 19:3686-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой 17:37Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы 16:14"Состояние тяжелое": в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты 15:10Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств

Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств
166

Звезды российского шоу-бизнеса борятся за справедливость. Николай Басков и Светлана Немоляева взволнованы происходящим в России.

Сейчас у каждого есть возможность повлиять на будущее страны, уберечь ее множества кровавых преступлений, к которым призывают бесчеловечные люди. Николай Басков, Светлана Немоляева и другие звезды объединились, чтобы не дать свершиться вселенскому злу, о котором нельзя молчать никому.

Сейчас депутаты рассматривают законопроект, где предлагается разрешить региональным чиновникам убивать бездомных животных, используя при этом государственные деньги. В первом чтении он уже принят, и если сейчас не остановить эту катастрофу, то русская земля зальется кровью несчастных собак и кошек. Николай Басков и Светлана Немоляева с командой зоозащитников настаивают на спасении животных.

Они понимают, что четвероногих друзей нужно забирать с улицы в приюты и семьи, а массовые убийства напрочь перечеркнут традиционные ценности народа — гуманизм, милосердие и сострадание. Активисты, в числе которых Николай Басков и Светлана Немоляева, просят всех подписать петицию против законопроекта — вот она.

Пожалейте животных! Это последний шанс! Только общими усилиями можно остановить жестокость. Николай Басков и Светлана Немоляева обратились за помощью к президенту. Присоединяйтесь и подпишите петицию во имя всего святого, добро обязательно зачтется.

6 июля 2023, 22:56
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Change.org — подпишите петицию✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами

Фото браконьера — экспонат в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Лиса Лиза в приюте для диких животных &quot;Дом Айболита&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Ловушки рыбаков — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

По теме

Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола

"Плохие люди, законы, обстоятельства": массовые убийства в РФ приравнивают к норме
Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

 Светлана Владимировна Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно

"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно
Легенда советского экрана сама не своя. Светлана Светличная превратилась в скандального инвалида. Отечественный шоу-бизнес кишит историями о том, как знаменитости становятся заложниками страшных болезней.

"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям

"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям
Исполнитель хитов "Верхом на звезде", "Лошадка", "Птица на подоконнике" Найк Борзов поддерживает благотворительный фонд. Одна из важнейших задач каждого человека — быть полезным.

"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино

"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино
В минувшую среду не стало блестящего артиста, режиссера, талантливого работника культуры. В телеграм-канале театра Вахтангова передали траурную весть – в возрасте 82 лет умер Алексей Кузнецов. 5 июня 2023 года ушел из жизни профессионал в области искусства, выдающийся театрал, педагог сценической речи и руководитель творческих работ.

Передвигается с трудом: травмированный Джонни Депп появился на публике

Передвигается с трудом: травмированный Джонни Депп появился на публике
Звезда Голливуда Джонни Депп, несмотря на травму, вышел на сцену. 60-летнего Джонни Деппа знают не только как отличного актера, но и как талантливого музыканта.

"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой

"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой
Олимпийский чемпион Роман Костомаров попрощался с врачами, которые боролись за его жизнь. Полгода Роман Костомаров провел в медучреждениях.

Выбор читателей

05/07СрдКитч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 05/07Срд"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной 05/07СрдВладимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола 05/07СрдМихалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься 05/07СрдДругие люди: вспыли кадры с реальными лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа 05/07Срд"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей