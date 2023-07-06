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Четверг 6 июля

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"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно

"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно
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Легенда советского экрана сама не своя. Светлана Светличная превратилась в скандального инвалида.

Отечественный шоу-бизнес кишит историями о том, как знаменитости становятся заложниками страшных болезней. Везет далеко не всем. За одних впрягаются родственники, окружают любовью и ставят на ноги. Ну а других просто сбагривают подальше умирать. Выяснилось, что и Светлану Светличную списали со счетов.

Невестка актрисы Ольга раскрыла жуткие обстоятельства, в которых та существует. Оказалось, близкие даже не надеются на выздоровление звездной пенсионерки. По словам родственницы, Светлана Светличная инвалид первой группы, поскольку болезнь Альцгеймера сыграла в ее судьбе роковую роль.

Вспышки агрессии и проявления деменции у артистки — уже не новость. Невестка утверждает, что Светлана Светличная принадлежит к числу людей, у которых исход течения болезни всегда один.

"Это психиатрический диагноз, очень тяжелый", — заявила Ольга.

Кроме того, она добавила, что Светлана Светличная находится в больнице не на постоянной основе. Когда звезде лучше — она дома, когда хуже — там. Фактически актрису мотает из клиники и обратно, поскольку она ведет себя непредсказуемо.

На примере артистки становится очевидным, что угнетение функций мозга — это то, чего нужно остерегаться всеми возможными методами. ОСН передает, что риск возникновения болезни Альцгеймера способны снижать некоторые виды спорта. Но Светлана Светличная, видимо, теперь может рассчитывать только на помощь врачей.

6 июля 2023, 21:23
Светлана Светличная. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
BLITZ+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

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