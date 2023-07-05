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Среда 5 июля

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"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной

"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной
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Секс-символ кино СССР тяжело болеет. Светлана Светличная нуждается в лекарстве.

Неутешительные новости о здоровье знаменитости шокируют россиян год за годом. Семье стало невмоготу ухаживать за престарелой актрисой: из-за деменции она неоднократно пропадала. В итоге Светлана Светличная попала в общество сиделки. По слухам, вскоре после этого актрису отправили в психиатрическую лечебницу.

Терапевт Людмила Лапа оценила состояние звезды. По словам эксперта, "процесс необратимый", но корректируется с помощью эффективного препарата. Не исключено, что Светлана Светличная уже принимает лекарство. Обычно его назначает невролог.

Врач объявила о конце жизни актрисы — при грамотном подходе он наступит нескоро. По мнению терапевта, Светлана Светличная должна научиться принимать любовь и ласку для снижения агрессии. "Она может прожить еще долго в хорошем состоянии", — выразилась Людмила Лапа.


Иногда люди, которых одолевают негативные эмоции, пытаются восстановиться с помощью музыки. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", для достижения спокойного состояния лучше слушать любимые композиции, поскольку они помогают контролировать гормон стресса — кортизол.

А сайт VSE42.RU напоминает о положительном для психики свойстве медитаций. Светлана Светличная всегда была своенравной и эксцентричной, поэтому вполне возможно, что такая оздоровительная практика благотворно повлияет на ее жизнь.

5 июля 2023, 20:26
Светлана Светличная. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
BLITZ+• Требует проверки

Фоторепортаж

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Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

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